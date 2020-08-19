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健康照护师：像家人一样照护患者

本报记者  申少铁

2020年08月19日05:03 来源：人民网－人民日报

　　健康照护师赵朝刚在病房照护患者。
　　本报记者 申少铁摄

　　有这么一群人，每天几乎寸步不离地守护患者：喂饭、洗浴、翻身，帮助做康复运动，预防意外伤害，进行心理疏导……他们往往被人们称为“护工”。今年公布的国家职业分类目录中，“护工”被确定为正式的新职业——“健康照护师”。

　　健康照护师每天的工作状态是怎样的？对自己的职业前景有什么期待？近日，记者走进医院病房，对健康照护师赵朝刚进行了采访。

　　

　　一进病房就忙个不停

　　“晚上一有响动，我就会起身照护，很难完整地睡一个好觉”

　　8月5日晚上7点，记者走进首都医科大学附属北京朝阳医院住院部四层病房，看到赵师傅正在用手帕轻轻给患者老张擦洗面部。

　　赵师傅名叫赵朝刚，是北京京卫卫生人力资源管理公司（以下简称京卫公司）派驻在北京朝阳医院骨科病房的健康照护师。

　　“赵师傅真细心，我感觉舒服多了！”病床上的老张话语间充满感激。

　　8月4日下午，59岁的老张使用儿子新买的健腹轮锻炼。一不小心摔倒了，造成颈椎脊髓损伤，脖子以下的身体完全麻木，不能动弹。他被紧急送到北京朝阳医院救治。经过医生救治后，老张伤势稳定，但需要住院治疗。主治医生认为，老张需要全天候专业照护。于是，老张家属请来了赵师傅。

　　“慢一点，别着急，千万别呛着。”该喝水了，赵师傅用带吸嘴的水壶喂老张喝水。喝完水，赵师傅又喂老张吃了两片苹果和几块西瓜。

　　“喂患者吃水果也有讲究。得先喂酸的，后喂甜的，这样患者会吃得更好。”赵师傅对记者说。

　　吃完水果后，老张情绪比较好。赵师傅准备给他做康复训练。只见赵师傅先是用双手握住老张的右手，轻轻地反复揉捏；之后，他又托起老张的右小臂，来回屈伸。

　　在赵师傅的指导下，并经过老张的同意，记者也试着拿起他的左手，开始学着赵师傅的动作，做起了手臂康复。这个动作看似简单，但因为是重复的机械运动，实际上很累。不到10分钟，记者已经手臂酸痛，出了一身汗。

　　看记者有些累了，赵师傅找来一把椅子，让记者在床边坐下。他继续站着，帮助老张做腿部康复运动。

　　不知不觉一个多小时过去了，老张对赵师傅说，想睡一会儿。

　　“咱先翻个身。”赵师傅对老张说。他从床头柜里拿出两个颈托放在老张枕头边，然后用双手轻轻托起老张的头部，将一个颈托轻轻垫在颈椎下方，然后再放一个颈托固定住老张的脖子。之后，赵师傅用手托住老张的颈部和腹部，记者试着托住老张的双腿，然后一起用力，轻轻将老张翻过身来。

　　随后，赵师傅用一个小枕头垫在老张的腰部，让他更加舒服。翻完身后，老张很快就睡着了。

　　快到晚上10点了，京卫公司赶在病房熄灯前给赵师傅送来了一张折叠床，让他靠在患者床边休息。“如果患者醒了，一有响动，我就会起身照护。”赵师傅说，“现在我已经养成了这种职业敏感，很难完整地睡一个好觉。”

　　“这样没日没夜地忙，累不累？”记者问。

　　“累，但已经习惯了。”赵师傅说，“看到患者康复出院，听到他们说‘谢谢’，我的心里美滋滋的。”

　　寸步不离陪在患者身边

　　对于患者的康复和住院期间的安全具有不可替代的作用

　　“赵师傅很专业，照顾我像家人一样，让我心里很温暖、踏实。”老张说，自己的儿子和儿媳都要上班，这次住院，要是没有赵师傅，真不知道该怎么办。

　　赵师傅心里装的都是患者。为了更好地照护患者，他严格缩减了自己的私人时间，刷牙、洗脸必须在几分钟内完成。

　　“遇到年纪大的重症患者，照护起来难度很大。”赵师傅对记者说，比如老年痴呆患者，就需要花更多的精力来照护。如果是家属来陪护，往往一个晚上就会“累趴下”。

　　上个月，赵师傅照护的病人是70岁的老王。老王在家起身拉窗帘不小心摔倒，导致小脑受损。赵师傅坚持护理老王18天，直到他基本康复出院。

　　“老王躺在病床上，每次疼痛的时候都会抓住我的手，说我是他的亲人。”赵师傅回忆说，看到老王那么信任自己，心里非常感动。老王出院后，他儿子开车接赵师傅去家里吃饭。那一天赵师傅感受到自己工作带来的成就感。

　　“每次我只照护一个患者。”赵师傅说，他除了洗漱、上厕所，所有时间都陪着患者，连吃饭都在病房里。他照顾的大多是因外伤导致的神经受损患者，身体失能，必须仔细看护，防止摔伤。

　　“如果是刚做完手术的患者，还要紧盯着患者输液。哪怕是深夜，也要紧盯着，一瓶药快输完时，得去叫护士过来换药。”赵师傅说。

　　“医院住院部的护士要同时护理很多患者，不可能每天24小时护理同一个患者。而健康照护师可以寸步不离地陪护在患者身边，大大减轻了医护人员的工作负担，对于患者的康复和住院期间的安全具有不可替代的作用。”京卫公司驻北京朝阳医院项目部负责人谢连华说。

　　不断学习新知识新技能

　　不是简单地陪护在患者身边，而是要不断学习康复、营养、运动、护理以及基本的医学知识等

　　“在医院工作时间长了，我已经将医院当成第二个家。”赵师傅说，2007年，他从河南驻马店农村来到北京当护工，已经坚持13年了。

　　“对这份工作，我挺满意的。”赵师傅自豪地说，在医院里，患者和医护人员对他很尊重，“每当医院的领导说我们也是医护人员时，我心里感觉很欣慰！”

　　赵师傅今年51岁了，上有年迈多病的父母需要照顾，下有刚结婚生子的儿子需要支持。“我现在身体还不错，希望能多干一阵。”赵师傅对记者说。

　　“我已经爱上了这份工作，用了10多年时间钻研和学习，技能不断完善。我目前的身体状况，干到60岁不成问题。”赵师傅笑着说。

　　“健康照护师不是简单地守在患者身边，而是要不断学习新的知识和技能，比如康复、营养、运动、护理、基本的医学知识等。”赵师傅介绍说，自己接受过三种培训：第一种是公司内部培训，比如文化知识、礼仪礼貌等行为规范；第二种是医院科室的培训，护士长每周会培训特定患者的护理技巧；第三种是护理学校的护理综合知识培训。

　　“现在，我最大的心愿是将自己的照护经验传授给年轻同事。”赵师傅说，他开始参与公司内部培训，作为指导老师，给年轻同事传授照护经验。此外，他还经常在岗位上带新同事，手把手指导他们照护患者。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月19日 19 版）

(责编：许心怡、崔元苑)


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