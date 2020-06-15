中国研究型医院学会举办“全国健康照护知识与技能师资培训班”

健康照护师已被批准为国家新职业，为推进健康照护师新职业的开展，加强健康照护知识与技能师资队伍建设，提高健康照护师资队伍素质与教学水平，适应健康照护师新职业发展要求，中国研究型医院学会定于2020年7月6日-10日在北京举办“全国健康照护知识与技能师资培训班”。

据悉，中国研究型医院学会护理教育专业委员会集合全国护理院校和三级甲等医院450名优秀护理教育专家教授，为推进健康照护师职业教育做了精心准备，承担了健康照护师职业技能国家标准及培训标准的研发，研发并由中国科学技术出版社出版了具有完全自主知识产权的《健康照护师职业培训系列教材》，在郑州举办了《全国首批健康照护师培训班》，积累了成功的办学经验，探索出了可行的培训模式。

此次培训班的对象包括医院临床护士及教学人员，职业学校护理老师，有志于从事健康照护师教学工作的相关专业人员，医养机构及家政公司教学培训人员。主要授课专家是来自解放军总医院、协和医院、北京医科大学等的教学能力强，临床实践经验丰富的护理专家教授、主任和副主任医师。授课专家均为健康照护师新职业培训系列研究、教材编写、教学大纲制定，职业技能标准研发及实施教学培训的护理教育专业委员会专家。

本次培训内容分为八个示范性课程模块，分别是：1、职业素养:健康照护师职业素养与行为规范，沟通技巧等;2、授课技巧:健康照护教师素质要求，讲好一堂理论课的几个要素，讲好一堂操作课的环节技巧;3、母婴照护:产褥早期照护，母乳喂养技巧，常见哺乳问题处理等;4、老年照护:老人常见心理问题与疏导，防跌倒、防误吸等安全照护；5、急症照护:危急症状观察与家庭常用救护技能;6、健康指导与康复:呼吸功能康复技术、心脏功能康复和关节功能康 复技术等;常见疾病健康教育典型案例;7、中医与保健:常用中医疗护技能在健康照护中的应用等;8、伤口与管道照护:伤口、造口及管道护理知识与技能等。授课方式包括：1、授课方法与授课对象结合;2、理论授课与实践技能授课结合;3、操作技能教学与视频及示范教学结合;4、学员上讲台示范教学与专家现场指导。