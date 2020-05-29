张大卫：完善健康照护服务体系建设 需各方共同发力

人民网北京5月29日电 29日，中国国际经济交流中心副理事长张大卫做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“发展健康照护师新职业 助力健康中国建设”专场论坛上，张大卫表示，健康照护需求日益增加，需要各方面共同发力，建立、健全完善的健康照护服务体系。

张大卫表示，我国正在快速进入人口老龄化社会，加速推进城镇化的过程中，大量农村人口进入城市，农村养老呈现新的变化。目前社会上有大量失能半失能老人、孕产妇、幼儿以及残疾人士需要照护，通过设立健康照护师体系，加强有效供给满足市场需求。

对于健康照护师的职业发展的建议方面，张大卫表示，要制定科学的职业标准，打通不同的照护体系，提高健康照护师的服务安全性和社会认可性。强化健康照护师的职业培训体系，建立良好的职业认定体系和职业监管体系，采取“互联网+”的模式，建立健康照护师的社会服务系统。建议在大学本科教育阶段加入健康照护师的课程，在各种层级的职业教育学院、职业教育学校设立专门的院系，把培训、学历教育、职业教育结合起来。健康照护师从业人员任职要经过专门的职业教育与培训，职业晋升需通过必要的业务考试和社会评估。并且完善相关法律和政策，地方政府及社区应按照国家要求，提供必要的条件和税费优惠政策，有关方面应加强对这一新职业的管理和服务。

张大卫强调，要建立组织化、专业化、职业化的健康照护师培训体系，注重职业精神和专业素养的培训，保障健康照护师职业的健康发展。