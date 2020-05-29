刘先夺：发展健康照护师 天津探索政府主导、产教融合

人民网北京5月29日电 29日，天津市卫生健康委员会二级巡视员刘先夺做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“发展健康照护师新职业 助力健康中国建设”的专场论坛上，刘先夺表示，发展健康照护师，天津市探索出了一条“政府主导，部门协同，产教融合，统筹推进”的路子。

天津市是我国职业教育较为发达的城市，也是人口老龄化较为严重的城市。刘先夺介绍，天津市委、市政府对健康照护职业人才建设非常重视，经过一段时间的探索，目前已经形成了“政府主导，部门协同，产教融合，统筹推进”的发展思路。

“首先是政府主导，市领导作出指示，市卫生健康委主要负责同志亲自指挥，亲自部署。其次是部门协同，经过多方研究，明确了方向、工作规范、和建设路径。明确了要建设健康照护研究中心、培训基地和人才信息化服务平台。”刘先夺指出，“政府部门在前期要做引导，中间是市场推动，最后是行业管理，这样才能把健康照护产业链、教学链、人才链、创新线做好对接，结合市场创造力，把这个体系建好，特别是资源配置和管理体系建立起来。”

刘先夺认为，健康照护师是新兴职业、朝阳产业，有很大的发展潜力。“特别是疫情对就业造成了很大影响，一些人就可以做健康照护师，有了技能肯定比没有技能就业前景更广，收入更高。”

他表示，健康照护师的发展需要很好的顶层设计，天津有信心、有能力做好，希望可以走出一条路来给全国借鉴，惠及千家万户，为健康中国作贡献。