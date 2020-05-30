袁良栋：推进产教融合校企合作 培养高素质健康照护人才

人民网北京5月30日电 29日，中国劳动和社会保障科学研究院研究室主任袁良栋做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“发展健康照护师新职业 助力健康中国建设”的专场论坛上，袁良栋表示，健康照护师人才培养应紧盯市场需求，通过推进产教融合与校企合作等办学模式，推动人才培养高质量发展。

袁良栋指出，健康照护人才培养应兼顾专业知识和技术技能，同时要注重职业素养教育，在培养过程中要遵循产教融合、校企合作的基本办学规律。“可以打造具有标杆意义的技师学院，利用先期培训健康照护师的经验积累优势，培养高端技术技能人才，进而开展全国的师资培训，发挥高端引领机制。”袁良栋说。

“校企合作是职业教育基本办学规律，也是人才培养的重要方式之一，通过校企双制，‘双元’育人，共同培育‘理实一体’的师资。”袁良栋表示，一方面学校可以根据企业实际岗位用人需求，开发相关健康照护课程，规范课程标准；另一方面也可以把具有一定教学能力的一线优秀护理人员引进到教师队伍，弥补师资不足的问题。

袁良栋提出，培养高素质健康照护人才，要根据市场需求采取针对性培养措施，同时要统筹教育资源，创新教育教学方法。在充分发挥用人主体在人才培养、评价中的自主权的基础上，当前还应大力培育相关行业组织，充分发挥行业组织在职业标准开发、人才培养、人才评价、人才配置以及健康照护服务等方面的促进和自律作用，通过行业组织统筹协调各类社会资源，以满足健康照护公共服务和市场化服务多层次专业人才的需求。

“健康照护师职业发展需要营造良好的社会环境，使从业人员有良好的职业归属感。职业技能标准开发过程中应为从业人员设计清晰的职业上升通道。”袁良栋指出，应在健全职业技能标准的基础上积极推动相关职业培训项目和专业课程开发，建立人才培养和评价在专业、技术、技能方面的有机衔接和互认机制，加强专业师资培养和从业人员继续教育，开展行业职业技能竞赛、服务标兵创建和宣传活动，提升从业人员的劳动保护和就业保障。为专业人才的成长创造有益的发展环境。