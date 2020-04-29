专家谈护理：陪伴和照护让患者重燃希望 四项工作做好护理工作

人民网北京4月29日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京医院护理部副主任王霞表示，陪伴和照护让患者重燃希望，四项工作为患者做好护理工作。

一是统筹部署，科学配置人力。在排班时按照老中青搭配原则，将专科护士，还有第一批有工作经验的13位护理队员均衡分到6个护理组，使其带动整个团队，这样有利于重症、危重症患者的抢救工作。

二是群策群力，完善制度流程。我们在抵达武汉第二天，院领导带领所有医疗和护理组长来到接管重症病区，看工作环境以及工作流程。当晚就开始收治病人，24小时内就收满。为使工作顺利开展，护理团队结合第一批医疗队的工作经验，陆续制定了相关的护理工作制度，尤其是各岗位各班次工作职责以及工作流程。

三是强化落实，开展规范培训。护理团队针对诊疗指南不断变化，以及院感防控是非常重要的一方面，再有就是制度落实，还有一些专科操作，比如呼吸机、ECMO、床旁血滤等等这些仪器操作，开展多批次、多形式的培训。我们除了承担非常繁重的基础护理外，医疗队的护理团队还凝练出专科、专业、专人、专案的“四专”服务。

四是实时关注患者情绪和心理变化，提供人文关怀。我们会给病区患者提供一些健康宣教，帮助他们认识疾病，并学会在疫情期间释放压力的一些方法。还为患者提供家人般的关怀。一位阿姨是腰椎术后不能弯腰患者，护士长亲自备好温水给病人洗脚，一名健谈的老年患者，因老伴患新冠去世而“失声”难过，情绪低落，想放弃治疗，我们多方陪伴沟通，心理疏导让他重新敞开心扉，走出医院。