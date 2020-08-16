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侧记：人民爱医 医爱人民 让理解和尊重长久持续

2020年08月16日00:08 来源：人民网-人民健康网

8月15日，第三个中国医师节来临之际，“人民爱医行动”年度大会在人民日报社新媒体大厦举行。2个多小时的活动，由一段段战“疫”故事串联起来，带给大家太多感动和泪水。

“人民爱医行动”年度大会现场

回顾今年以来的战“疫”时刻，国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉情难自禁，数度哽咽落泪。“在这样一个艰难的时刻，广大医务人员工作任务重、感染风险高、工作压力大，但他们没有退缩，一直奋战在各自的岗位上，守护人民的健康。”从寒冬到初夏，在武汉战“疫”的82天里，焦雅辉亲眼见证了广大医务工作者的坚守与付出，时隔多月，再此谈起依旧历历在目。

“医务人员守护我们的健康，‘人民爱医行动’汇集社会力量来守护我们的医务人员，这是这个行动特别打动、吸引我的原因。”焦雅辉说，希望人民爱医行动能够延续下去，希望大众对医疗卫生人员的尊重、理解、支持都能够延续下去，共同营造全社会尊医重卫的氛围。

“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼

由于工作安排，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼今天无法亲临会场，他通过视频连线的方式与大家分享了自己的感悟。

“为什么医务人员要顶在前面？就像做学生的职责就是要好好学习，做军人的就是要守疆卫国，那疫情来了，职责所在，我们……我们医生不就得上嘛。”最后一句话，72岁的张伯礼院士哽咽了许久才讲出来，整个演播厅也安静下来，不时有低泣的声音。

在张伯礼看来，人民爱医，医爱人民，医务人员要把患者的利益放在第一位，关爱、服务和抚慰患者，其次才是治疗。同时，医生不是神，医生也会犯错误，希望大家对医生也多一些包容和理解。

“人民英雄”国家荣誉称号获得者、湖北省卫健委副主任、武汉金银潭医院院长张定宇

“人民英雄”国家荣誉称号获得者、湖北省卫健委副主任、武汉金银潭医院院长张定宇同样以连线方式参与此次活动。他是一名医生，同时也是一位渐冻症患者，但在疫情防控当中，他冲锋在前，身先士卒，带领金银潭医院干部职工共救治2800余名新冠肺炎患者，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出了重大贡献。

“身为共产党员、医务工作者，非常时期、危急时刻，必须坚决顶上去！”面对赞誉，张定宇却表示，“我从没想过做英雄。是所有人一起做出了牺牲与贡献，而我仅仅是他们中的一分子。”

“接到上级紧急指令，晚上11点，我们把已经入睡的住院患者叫醒，转移到酒店安置。腾空病房，给第一批‘不明肺炎患者’做隔离病房。患者的高度配合，来源于医患之间结下的友谊和信任。”张定宇院长感慨到，希望此次疫情中建立起的医生与病人间的情谊能够保持下去，形成互相理解互相尊重的良好社会氛围。

援鄂医疗队当中七成都是护士，90后、95后的年轻人比较多，他们承担着专业护理、生活护理甚至各种琐碎的工作，工作强度可想而知。北京大学第一医院护士长王玉英此前赶赴武汉一线，担任武汉同济医院病区护士长，作为年轻护士的“大家长”，王玉英表示心疼这些年轻人。

“当他们在寒冬里脱下防护服，露出满身大汗时；当他们穿着成人纸尿裤、一天只吃两顿饭连轴转工作时；当他们透过模糊的护目镜和三层手套给患者扎针，失去了‘一针见血’称号时……我知道，这些会让我的‘孩子们’得到历练和成长。”王玉英讲到。

白衣执甲逆风行，春暖花开载誉归！援鄂医疗队从武汉有序撤回时，武汉市民夹道相送。中日友好医院副护士长孙菁亲历了当时撤离的场景。

“离开武汉那天，马路上汇集了自发来送行的武汉市民，他们在马路旁、车窗内、阳台上，向我们挥手告别。同事们都热泪盈眶，那个时候，我没有觉得自己很伟大，只觉得自己很有用”。

孙菁表示，那一刻她为自己的职业感到自豪，也深感生命是宝贵的，医护人员的任务是重大的，将健康与幸福还给武汉，就是援鄂之行的最终任务。

“疫情常态化，在疫情中建立起的良好医患关系，也应该常态化。”北京大学第一医院院长刘新民的话，也是全体医务工作者的共同期待。

“你守护生命，我守护你。”人民爱医行动将长期推进，持续关心关爱医务工作者。

(责编：李轶群、许晓华)


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