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习近平向全国护士致以节日祝贺和慰问 指出广大护士不负重托冲向疫情防控第一线 作出重大贡献

全社会都要理解和支持护士

2020年05月12日08:24 来源：新华社

新华社电 在国际护士节到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央，向全国广大护士致以节日的祝贺和诚挚的慰问！

习近平指出，新冠肺炎疫情发生后，广大护士义无反顾、逆行出征，白衣执甲、不负重托，英勇无畏冲向国内国外疫情防控斗争第一线，为打赢中国疫情防控阻击战、保障各国人民生命安全和身体健康作出重要贡献，用实际行动践行了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神。

习近平强调，护理工作是卫生健康事业的重要组成部分。各级党委和政府要关心爱护广大护士，把加强护士队伍建设作为卫生健康事业发展重要的基础工作来抓，完善激励机制，宣传先进典型，支持优秀护士长期从事护理工作。全社会都要理解和支持护士。希望广大护士秉承优良传统，发扬人道主义精神，再接再厉，真情奉献，为健康中国建设、维护世界公共卫生安全不断作出新的贡献。

(责编：李轶群、许晓华)


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