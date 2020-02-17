侧记：与疫情竞速，新技术与传统中医药共“战疫”

人民网北京2月17日电 （高瑞瑞）今日，国务院联防联控机制新闻发布会在北京国二招宾馆（北京市西直门南大街6号）东楼三层中会议厅举行。

新冠肺炎患者救治牵动社会各界的关切，广大医务工作者和科技工作者，正在为遏制病毒、治愈患者忘我工作和刻苦攻关。国家卫生健康委医政医管局，国家中医药管理局，科技部生物中心，北大一院相关负责人和专家，针对医疗救治进展和治愈情况进行解答。

“千方百计救治患者是当前疫情防治工作中的重中之重，特别是对于湖北武汉患者多、重症多、救治任务重的情况。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，以举全国之力来支援武汉、支援湖北，是能够完成好患者的救治工作，努力提高收治率、治愈率，降低病死率、降低感染率的重要举措。

据郭燕红介绍，针对武汉重症多的特点，现已派出3万余名医务人员支持湖北武汉，他们主要来自于呼吸、感染、重症等专业，其中有1.1万重症专业医务人员负责重症救治工作。

“面对疫情的迅速发展，如何提高治愈率一直是科研攻关的重中之重。”科技部生物中心副主任孙燕荣表示，药物研发工作一直遵守“老药新用”的攻关思路，科研攻关组整合全国科技力量，经过层层筛选，磷酸氯喹带来了新的希望。

据孙燕荣介绍，2月15日，由科技部、卫生健康委、药监局等科研攻关组的主要成员单位，共同在京组织召开专家会，研判磷酸氯喹对于新冠肺炎的疗效。专家组认为，磷酸氯喹治疗新冠肺炎具有一定疗效。同时，科研攻关组重视中医药的作用，由张伯礼、黄璐琪院士分别领衔的科研工作，正在有序推进并取得一定成效。

中医药在抗击疫情中的作用，也是现场媒体普遍关注的问题。国家中医药管理局医政司司长蒋健表示，新冠肺炎疫情发生后，国家中医药管理局作为联防联控机制的成员单位，第一时间推荐了包括国医大师、院士在内的8位专家加入到全国医疗救治专家组。截至目前，全国中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占比为85.20%。湖北以外的地区中医药参与治疗确诊病例的治愈出院和症状改善占87%。

针对民众关心的恢复期血浆问题，北大一院主任医师王贵强说，新冠肺炎感染后的康复者血浆里有综合抗体，可以起到治疗作用。

“血浆采集是单采浆手段，对肌体伤害很小，大家不要太多顾虑。希望各位恢复期的人积极贡献血浆，为救治重症患者，降低病死率做一份贡献。” 王贵强。