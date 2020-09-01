“人民健康社区”项目正式启动

人民爱医，医爱人民。近日，人民网·人民健康正式发起“人民健康社区”项目。健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫健委规划信息司司长毛群安，国家卫健委医政医管局监管专员焦雅辉，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，北京大学第一医院院长刘新民，北京中医药大学东直门医院党委书记叶永安等嘉宾出席了启动仪式。

“人民健康社区”项目将依托人民日报社旗下人民好医生客户端、人民优选平台，为社群成员提供健康促进服务、健康生活服务，深入加强家庭健康教育服务，提升群众健康素养。首期将于全国50多个城市开展线下活动并建立地缘性社区用户群，定期输出多维度健康科普知识，组织人民优选产品推荐、人民好医生义诊、健康主题系列推选等形式多样的线上线下活动，号召民众积极参与，成为健康守护人，在“共建共享”中实现全民健康。

启动仪式现场，主办方为获得优秀健康社区组织者颁发了 “人民健康达人”证书。“达人们”表示，“作为人民健康社区的一员，深知对于大众健康生活的身边示范作用，也深知作为城市健康达人的使命与责任。将以‘健康生活圈子’的方式，去激发个人在家庭健康中的作用，以带动更多家庭成员，积极配合人民健康社区传播、分享优质健康内容，推进精彩的线下活动。为健康生活而努力！”