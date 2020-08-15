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张定宇：我是病人，更是一名医生

2020年08月15日21:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月15日电 今天下午，在全国卫生与健康大会召开四周年和第三个中国医师节到来之际，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在北京举行。在大会“一线讲述”环节，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、湖北省卫健委副主任、武汉市金银潭医院院长张定宇通过连线分享了在金银潭医院“战疫”时光中的所见所感。

“人民爱医行动”年度大会张定宇院长连线现场

张定宇院长是一位医者，同时也是一位患者。他长期在医疗一线工作，曾带队赴汶川抗震救灾，多次参加国际医疗援助。2019年12月29日，在收治首批7名不明原因肺炎患者后，他立即组建隔离病区，率先采集样本开展病毒检测，组织动员遗体捐献，为确认新冠病毒赢得了时间，为开展新冠肺炎病理研究创造了条件。作为渐冻症患者，他冲锋在前，身先士卒，带领金银潭医院干部职工共救治2800余名新冠肺炎患者，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出重大贡献。

“我是病人，更是一名医生。”张定宇院长一再强调对自己的要求，清晰而明确，“身为共产党员、医务工作者，非常时期、危急时刻，必须坚决顶上去！”面对赞誉，张定宇却表示，“我从没想过做英雄，所有人一起做出了牺牲与贡献，而我仅仅是他们中的一分子。”

讲述回到今年1月中旬的某个夜晚，一道来自上级的紧急指令打破了金银潭医院附近凛冽的空气，“腾出病区，第二天紧急安置其他病人”。当时已是晚上十点，不少医务工作者和患者都已进入梦乡。“时间就是生命，我们的想法很简单，要及时将病人隔离治疗”，张定宇立即召集相关科室，立刻采取行动。

收到命令30分钟后，临床科室全部医护工作人员抵达医院，紧张的气氛迅速笼罩了病区。腾出病区的工作量巨大，除了清理、消毒，还要将已经住院的病人安置妥当。特殊时刻采取特殊办法，张定宇决定，在保障病人治疗质量的情况下，对患者进行分类安置，将能够出院的病人安置在就近的酒店，不能出院的病人则转到其它科室收治。

“整个过程中，病人们非常配合，对我们医生表示出了极大的信任。”提到7个月前的那个不眠之夜，张定宇仍然觉得温暖，“这也是因为我们在平时的工作中，和病人们培养了感情和信任，结下了深厚的情谊。”

“安顿完病人后，大家又开始为病床和墙地面的清洁消毒工作忙碌，一转眼已是凌晨四五点。” 张定宇院长谈到，所有工作，都是为了保证第二天早晨8点，病区能及时进入备用状态。这只是疫情期间金银潭医院发生的无数故事之一，这些场景时时刻刻都在金银潭医院上演着。12月29日，随着首批不明原因肺炎患者转入金银潭医院，这里成为中国全民抗疫之战最早打响的地方。“我们医务工作者的工作方向，和患者的利益永远保持一致。”

“医生能做的不仅仅是给病人药物上的治疗，还有关爱和战胜病魔的信心”。讲述到最后，张定宇院长感慨到，“希望此次疫情中建立起的医生与病人间的情谊能够保持下去，形成互相理解互相尊重的良好社会氛围。” 

(责编：李轶群、乔业琼)


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