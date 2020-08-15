焦雅辉：爱护医务人员就是爱护我们自己的生命和健康

人民网北京8月15日电 “即便有一天我们完全战胜了疫情，也希望全社会对医务人员的赞扬、关心、理解和尊重能够延续下去。”今天下午，在由人民日报社指导、人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会上，国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉深情回顾今年以来的战“疫”时刻，她强调，对医务工作者和卫生健康工作的理解认同需要持续推动，需要全社会共同参与。

国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉致辞

新年伊始，新冠肺炎疫情防控阻击战在各条战线上打响。 “不计报酬，无论生死”，千千万万的医务人员挺身而出，奔赴疫情防控战场。

“在这样一个艰难的时刻，广大医务人员工作任务重、感染风险高、工作压力大，但他们没有退缩，一直奋战在各自的岗位上，守护人民的健康。”回顾医务人员奋战一线的场景，焦雅辉情难自禁，数度哽咽落泪。

2月5日，穿着冬衣逆行到武汉；4月26日，离开时已近立夏。在武汉战“疫”的82天里，焦雅辉更加深刻地理解认识到了医务工作者敬畏生命、救死扶伤、无私奉献、大爱无疆的精神，也亲眼见证了白衣战士执甲逆行的珍贵品格。

今年8月19日是第三个“中国医师节”，今年的节日主题是“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”。“医务人员守护我们的健康，我们也要汇集力量来守护我们的医务人员。”焦雅辉表示，除了物资方面的关怀援助，医务人员更需要的是全社会真正能够理解、关心、尊重、支持和认可他们。同时，也希望全社会对医务人员的尊重能够长久持续下去，而不仅仅是只在疫情期间。

“据说今天报考学医的孩子比往年多，如果这是真的，我想这是今年新冠肺炎疫情一个重大的、意想不到的成果。”焦雅辉说，我们不能依赖发生疫情去吸引学生从事医疗工作，希望借助媒体的力量，能够在全社会营造出更浓的、更持久的尊医重卫的环境和氛围。

“只有医疗卫生人员，从我们来到这个世界到离开这个世界，她（他）是自始至终在陪伴我们、在护佑我们。尊重医务人员就是尊重生命，爱护医务人员就是爱护我们自己的生命和健康。”焦雅辉表示，希望人民爱医行动能够延续下去，希望全社会对我们医疗卫生人员的尊重、理解、支持都能够延续下去，共同营造全社会尊医重卫的氛围。