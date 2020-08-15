叶永安：中西医结合在重症治疗上取得了很好的经验

人民网北京8月15日电 （李轶群）今天下午，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在京举行。在“凝聚社会力量，致敬医者仁心”圆桌论坛环节，北京中医药大学东直门医院党委书记叶永安表示，在本次疫情防护中，中医药能交出一份满意的答卷，这是我们挖掘民族智慧的结果。

北京中医药大学东直门医院党委书记叶永安在“人民爱医行动”年度大会圆桌论坛环节发言

叶永安表示，中医药在这次疫情中能够发挥很重要的作用，看似偶然，实则是必然。初到武汉见到病人时，无论是护士还是大夫，大家从技术上，从心理上，都没有这样的经历，“我们并不了解这个病，病人们很焦虑，这就倒逼我们，无论是中医还是西医都必须重视。”

“从这次疫情结果来看，中西医结合，在重症治疗上取得了很好的经验。我们是站在古人的智慧上来进行这场战疫。”叶永安说。到目前为止，虽然还没有特效药，但是我们可以自信地说，中国有中西医结合的中国方案。

叶永安表示，作为中医药工作者，将一如既往在未来的工作中发挥好作用，同时也让全社会来理解、支持中医药，珍惜、利用好古人留下的宝贵遗产。