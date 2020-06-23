图为叶永安。

6月2日，习近平总书记在京主持召开专家学者座谈会并发表重要讲话。他指出，中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。

在抗击新冠肺炎疫情的过程中，中西医结合、中西药并用，形成中国方案的一大特色。下一步，如何推进中西医并重夺取疫情防控阻击战的全面胜利？本报记者专访了第二批支援湖北国家中医医疗队总领队、北京中医药大学东直门医院党委书记叶永安教授，共同探讨“传承精华、守正创新”的践行之路。

西医让危重患者“撑得住”，中医让他们有机会“好得了”“早康复”

记者：您觉得在本次抗击疫情过程中，中医和西医各自担当了什么角色？

叶永安：在此次抗击新型冠状病毒肺炎的战役中，中医和西医都做出了卓越贡献，共同承担着治病救人的重任。在我看来，整个疫情当中，控制危重化率，降低死亡率，以及提升综合救治质量是中西医共同追求的目标。由于两种医学的方法体系存在不同特征，在各自的领域发挥了各自的优势和特点。

具体而言，在社区预防、轻症患者治疗中，中医药以较为独立的形式发挥了主导作用。例如方舱医院的中药使用能让患者恢复快、零加重，临床研究数据也证明了这些特点。在重症和危重症患者救治方面，中医和西医则需要紧密协作。西医的优势主要在于先进的检测方法和生命支持能力，当患者出现紧急状况时，西医方法能够让患者“撑得住”。而中医的优势则在于在此基础上提升综合救治疗效，也就是让更多危重患者有机会“好得了”。而在康复期，中医药的使用能够让患者加快恢复机体功能，也可以说“早康复”。

我们在武汉救治的一名高龄新冠危重型患者，入院后出现了心脏骤停，通过心肺复苏，患者活了下来，在该阶段西医技术发挥了重要作用。但随后患者出现了脱机（呼吸机机械通气）困难、病毒感染所引发的持续低氧血症、心肺功能受损后的顽固性乏力等问题。通过使用中医中药，该患者短时间内实现了拔管脱机，很快控制了重症感染（患者并发糖尿病），脱机两周后顺利出院。目前，这名高龄患者已能够自行完成日常基本活动，真正实现了回归社会。

中西医在本次抗疫过程中，瞄准的是同一目标：治病救人。但面对不同患者、在治疗的不同阶段，优势又各有不同。临床实践证明：中西医并重可为所有患者提供必要的医疗帮助，中西医有机结合是危重症患者救治的有效策略。在应对全球传染病疫情和构建人类健康共同体的征程中，我国的中西医学界应该携手构建高效、安全的新冠防控中国方案。

需要从国家、社会多层面，加大中医急危重症、中医疫病学科的投入

记者：抗击疫情过程中，中医药的优势在哪里？

叶永安：总结起来有以下几点。一是应对新发突发传染病的诊疗模式优势。中医应对疫病的学术体系起源于实践，升华于实战。中国历代杰出医家以实践为基础，将常见的传染病演变规律，通过阴阳五行、气血经络、脏腑辨证、五运六气等理论体系进行了归纳和总结。这些疫病防控体系，为今天的新发突发传染病，提供了无特效药物时的重要治疗手段。

二是中医强调天人合一，强调整体论治，强调平衡安全的传统优势。以人为本，全面恢复人的功能；天人合一，全面恢复人与社会及自然的平衡；医养结合，寓医于养的全程治疗；不但为患者提供了独特的中医诊疗体验，更加速了患者全面康复，早日恢复正常社会生活的进程。

中西医是具有不同个性特征和适宜疾病阶段的医学体系，只有以患者健康为中心目标，充分了解和发挥两种医学特长，才能为患者制定最佳治疗方案。

记者：您如何认识中西医并重这个问题？

叶永安：加速中医药发展，要坚持中西医并重，这不仅仅是国家要求，更是患者需求和我们的学术发展要求。必须看到，在未来很长一段时间，西医学仍将是主流医学。希望能够实现中西医并重，首先要实现中医学自重。作为祖国传统中医的新时代继承者，我们肩负着夯实中医基础体系，筑高中医临床水平和带领中医走向世界的重任。不囿于古人，不轻薄今人，守正创新才是当代中医快速发展的必由之路。

如何落实中西医并重？可以从两个层面来讨论，第一个层面，在学科建设层面上，应该做到中医和西医并重。以急危重症学科为例，在现有的学科投入中，西医的急危重症是优势学科，得到的科技支持、社会支持更多，而在中医学相同领域的投入则显著不足。要真正做到中西医并重，就需要从国家、社会多层面，加大中医急危重症、中医疫病学科的投入。通过加大对中医急危重症、中医疫病学科的建设投入，促其迅速发展，有效发挥与西医同类学科的协同效应，显著提升急危重症的综合救治能力。

第二个层面，在医生知识结构层面上，也应该注重中西医并重。无论是中医学专业还是西医学专业的医生，都应该取长补短，努力实现中西医知识、技能的有机结合，面对不同阶段、不同病症的患者，采用最有效治疗方法，解除其病痛，提高生活质量。因此，要求医学高校的院校教育，毕业后继续教育，再到高层次人才培养，都应注重中西医两种理论知识，实践技能的提高。使医学生、医生无论从思想还是行动上，都能实现中西医并重。

没有完美无缺的医学，中医和西医不过是实现人类福祉的不同技术手段而已

记者：在中西医并重的大前提下，中医药将如何取得更长远的发展？

叶永安：在科学技术快速发展的今天，如何在稳定中医理论内核的前提下，吸纳和利用现代科技的成果，将是中医能否从根本上实现自强的决定性因素。

中医要正视自己的学科优势，不可妄自菲薄。根繁叶茂的伤寒与温病体系，曾经是传统中医的骨干分支，但几十年来，急性传染病的治疗研究已经严重弱化。我们正在快速遗忘中医体系中本就包含的急危重症学术精华。结合疾病谱的变化是应该的，但不要忘记传染病从未远去。历代医家留下了非常宝贵的经验，我们需要在适应现代疾病谱不断变化的基础上，不断继承和发扬中医优势。

我们需要培养高层次中医专业人才，培养擅长救治急危重症、面对突如其来的疫情，能够“来之能战、战之能胜”的具备多种专业综合素质的复合型人才队伍。这个人才队伍的建设，不仅仅要加强现有的中医药人才体系建设，还要着眼于优化高等院校教育、毕业后再教育等多层次的中医药人才培养模式，从不同层面来加强高素质中医药人才队伍建设。

我们要加强配套的基地建设。学科发展和人才培养离不开基地建设，以基地为平台，才能进行高素质中医药人才培养和高水平中医药科研攻关。

中医和西医不过是实现人类福祉的不同技术手段而已。疫情让我们清楚看到，这个世界并没有完美无缺的医学。在护佑华夏民族甚至世界人民的道路上，中医任重而道远。

相信新时代中医人，一定会在守正创新的大道上，逐步实现中西医鸿沟的跨越，为实现人类健康共同体这一宏伟目标，书写中国特色的浓重篇章。