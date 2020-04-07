专家谈新冠肺炎护理经验：医护协作，切实提高治愈率

人民网北京4月7日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中华护理学会理事长、第43届南丁格尔奖章获得者、北京协和医院护理部主任吴欣娟表示，这次突发公共卫生事件让我们积累了经验，也出台了一系列切实可行的护理规范指南，得到了国内护理同行的关注，对规范新冠肺炎病人的护理工作也起到了很好的作用，同时也为全球新冠肺炎的护理工作提供了经验分享与支持。

吴欣娟说，这次突发公共卫生事件展示了我们过硬的专业技术、良好的心理素质，还有很强的责任和担当意识，也得到党、政府和人民对我们的肯定，以及国际社会对我们的认可。

吴欣娟表示，在这个过程中，我们积累了一些护理经验，并积极向国际护理同仁分享。比如在重症患者的密切观察和整体护理过程中，我们充分发挥了医疗与护理的协调作用，切实提高治愈率，降低病死率。

在总结湖北省重症患者临床护理经验的基础上，国家卫生健康委发布了《新型冠状病毒肺炎重型、危重型患者护理规范》，《规范》明确了新冠肺炎重症病区的设置、人力资源的管理，还有病情监测和护理相关措施等内容，从而实现了护理工作与医疗工作的密切配合，特别是重视患者的基础护理、专科护理以及心理护理，有效提升了患者的治疗效果。

她表示，新冠肺炎是一种新型突发传染病，从最初对这个疾病的认识和了解，到后来形成科学、规范的护理标准，护理经验的总结显得特别重要。

北京协和医院援鄂医疗队护理团队在精心救治患者的过程中，也积极总结经验，制定了一系列的护理相关操作标准，比如说制定了《新冠肺炎患者转入及转出重症监护病房护理标准操作流程（SOP）》，这对保障患者安全起到重要作用，另外进一步完善医疗队员集中驻地的管理办法，保证了队员的安全。我们也积极撰写并出版了《实用新冠肺炎的护理手册》，同时我们和国家医疗队的一些护理专家共同制定了《重型、危重型新冠肺炎患者整体护理专家共识》。