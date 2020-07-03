在日前召开的专家学者座谈会上，习近平总书记强调，中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。

中医以前所未有的力度早期介入、全程参与，与西医联合会诊、协同救治。在中医整体观和辨证施治原则指导下的中西医结合治疗，是提高治愈率、降低病亡率和“轻转重”比例的有效方法，也是我国此次疫情防控的最大亮点之一。

由张伯礼院士带队进驻的武汉江夏方舱医院自2月14日开舱，采取中西医结合、以中医为主的治疗方案累计治疗患者500多例，实现了患者的“零死亡”“零转重”和医护人员的“零感染”。

我国临床实践一再证明，在西医诊疗方案中融入中医元素往往能形成独特的临床优势。如武汉市中西医结合医院的临床证据显示，662例重症/危重症患者中，中药汤剂组患者死亡风险相较对照组下降了87.7%。如在仝小林院士的指导下，湖北武昌社区为轻症患者提供基于寒湿疫方的中西医结合治疗，并在社区免费发放了5万人份的中药汤剂和颗粒剂，最终实现了无一例病情加重。

可以说，无论从当前抗击新冠肺炎疫情的现实需求来看，还是从提高我国医疗卫生服务水平的长远目标来看，我们都迫切需要让中西医结合实现更充分创新、扮演更重要角色、承担更重大责任、释放更大能量，通过提供多元、高效、优质的医疗服务为国家减轻财政负担，扩大我国医疗卫生资源供给，更好地满足人民群众医疗服务需求。

经历疫情防控阻击战，人们也更深刻地认识到，要进一步加快推进中西医结合。补足中西医结合上的短板，需要综合施策，多措并举。

要尽快建立一套适应中医、西医和中西医结合三种不同医学模式特点的政策体系。清晰界定中医、西医和中西医结合三种不同医学模式。要明确提出“综合集成医学”这一中西医结合的核心概念——即在中医整体观和辨证施治的方法论指导下，集成各医学领域最先进的科学技术和实践经验，通过整体调理干预达到整体动态平衡，改善健康状态，提高生命质量。要从政策层面积极引导中西医结合、有机融合，倡导中医学的整体观、辨证施治与现代西医医学科技手段的融合，做到继承不泥古、创新不离宗，加速中西医结合的创新实践。

要全力打造西医、中医和中西医结合联动的医疗卫生服务格局。在未来的发展中，通过科学测算和严谨规划，加大政府财政和政策扶持力度。强化各级中医医院的中医药服务专业化属性，形成与西医医院的差异化定位；推动在各地设立并健全中西医结合医院，在综合医院中增设中西医结合科室，并在医院和科室建设中，坚持以中医整体思想为指导，以中医辨证施治为核心方法论，全面整合西医多元技术路径、治疗标准和现代医疗设备，不断拓宽新兴和交叉学科的知识、技术的应用渠道。

要重点培育一支中西医结合领域的专业化、复合型人才队伍。在医学院校开设中西医结合课程。课程设置要扎根中医基本规律和理论基础，增加云计算、大数据、多组学研究、网络药理学、人工智能、生物信息、基因筛查、预查预警、再生医学等为代表的新兴和交叉学科的教学内容，推动中西医结合教育从形式结合向本质结合转变，真正体现现代医疗服务解决复杂疾病的能力和价值。

（作者为中华中医药学会副会长、天士力控股集团董事局主席）

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 19 版）