援鄂专家:专职、专业的呼吸治疗对提高危重病人整体治疗质量十分重要

人民网北京5月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就中日友好医院援鄂情况举行发布会，会上，中日医院呼吸与危重症医学科呼吸治疗师、医疗队员夏金根表示，专职、专业地做好呼吸治疗工作，对危重病人整体治疗照护质量的提高十分重要。

夏金根介绍，呼吸治疗师是危重症救治团队中非常重要的一员，主要为呼吸功能受损的病人提供呼吸支持或气道管理等重要的临床呼吸治疗工作，简而言之，呼吸治疗师每天需要接触病人气道里的分泌物和病人呼吸的气体。

作为呼吸治疗师，到武汉后如何开展呼吸治疗工作？夏金根表示，第一件事情并不是马上进入隔离病房，而是要准备不同种类、不同品牌的呼吸支持设备和耗材，例如吸氧装备的无创呼吸机、创呼吸机和人工肺等，必须保证设备是随时可用、随时好用的。

“前期工作繁琐且重要，就像战前装备好更多武器和子弹，战场上的战士才能打赢这场战争。”夏金根说，在实际的临床工作中，每天都可能面对高风险操作，比如吸痰、辅助建立人工气道或纤维支气管镜等高风险操作，帮助患者排除口咽部到下呼吸道中的分泌物。

夏金根表示，对新冠肺炎病人的感染控制十分重要，需要与团队协商呼吸机治疗方案，保证病人呼吸机治疗的安全和有效性。同时，呼吸治疗师需要全程跟随危重病人转运，保证病人在整个转运过程中气道和呼吸安全，保证呼吸治疗方案精准化、精细化和规范化的实施。

“呼吸治疗师作为国家新职业，是国内最早培养成长起来的呼吸治疗师之一。”夏金根说，专职、专业地做好呼吸治疗工作，对危重病人整体治疗照护质量的提高十分重要。