热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

刘清泉：向世界贡献中西医结合战疫的“中国经验”

2020年03月23日19:36 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月23日电 （李轶群）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉召开新闻发布会，北京中医医院院长刘清泉表示，中西医进行有机结合，扬长补短，在救治新冠肺炎危重症患者、降低病亡率方面形成了“中国经验”，提供给全世界使用。

刘清泉表示，当下危重病救治是进一步降低病亡率重要的环节。近两个多月的新冠肺炎临床救治实践中，中西医结合救治办法、降低病亡率经验逐渐形成，尤其是国家卫生健康委和国家中医药管理局组建了中西医协同救治重症专家指导组，中西医配合开展救治工作。

他说，西医使用呼吸机、血滤、ECMO和水电解质平衡等技术，对危重症治疗是非常重要的手段。中医在这个过程中，运用中药注射液、中药汤剂等药物，在稳定循环和稳定血氧饱和度、减少镇静、镇痛和肌松剂药物使用的剂量和时间起到了配合作用。

刘清泉说，在中西医结合巡诊过程中，西医专家重点在完成救治规范化治疗上下功夫，中医主要推进中医药在重症和危重症病人的环节上使用，中西医进行有机结合，扬长补短，从而达到降低病亡率的目的。

(责编：刘卿、李彤)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn