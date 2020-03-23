刘清泉：向世界贡献中西医结合战疫的“中国经验”

人民网北京3月23日电 （李轶群）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉召开新闻发布会，北京中医医院院长刘清泉表示，中西医进行有机结合，扬长补短，在救治新冠肺炎危重症患者、降低病亡率方面形成了“中国经验”，提供给全世界使用。

刘清泉表示，当下危重病救治是进一步降低病亡率重要的环节。近两个多月的新冠肺炎临床救治实践中，中西医结合救治办法、降低病亡率经验逐渐形成，尤其是国家卫生健康委和国家中医药管理局组建了中西医协同救治重症专家指导组，中西医配合开展救治工作。

他说，西医使用呼吸机、血滤、ECMO和水电解质平衡等技术，对危重症治疗是非常重要的手段。中医在这个过程中，运用中药注射液、中药汤剂等药物，在稳定循环和稳定血氧饱和度、减少镇静、镇痛和肌松剂药物使用的剂量和时间起到了配合作用。

刘清泉说，在中西医结合巡诊过程中，西医专家重点在完成救治规范化治疗上下功夫，中医主要推进中医药在重症和危重症病人的环节上使用，中西医进行有机结合，扬长补短，从而达到降低病亡率的目的。