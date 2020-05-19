中西医结合是治疗方案的核心技术之一

“中医药能够有效缓解症状，能够减少轻型、普通型向重型发展，能够提高治愈率、降低病亡率，能够促进恢复期人群机体康复。”在这次疫情防控工作中，北京中医医院院长刘清泉在1月27日赶赴武汉，担任中央指导组专家组成员、国家中医医疗救治专家组副组长，督查指导中医药在治疗新冠肺炎应用情况。

“我们的目的就是总结经验和规律，明确中医治疗思路和方法，大力推进中医药在整个疫情防控、救治中的临床应用工作，达到提高治愈率、降低病亡率的目的。”

在武汉抗疫的两个多月里，刘清泉认为，中西医结合治疗仍然是治疗方案中的一个亮点，也是核心技术之一。其中，中医药的治疗在很多环节都起到了重要作用。中医药参与救治使关口前移，即对相当一部分轻症、普通、疑似和密切接触有临床症状的病人及早地进行中医治疗后，使得这一群体进展为重症和危重症的几率大大减少，也凸显出中医“治未病”的理念。

对于重症和危重症的病人，中西医结合治疗也发挥了重要作用。中医关键环节的参与和西医关键环节治疗的有机结合，使得双方有了互补的概念，对降低病亡率起到了非常好的作用。此次疫情，西医对于挽救生命起到核心作用，中医治疗也起到了关键作用，中西医取长补短，配合治疗，江夏方舱医院成为了中国方案的一个显著标志。

2月14日，首个国家中医医疗队接管武汉江夏方舱医院开舱，刘清泉担任医院临时党委副书记、院长。这里的医务人员由来自天津、江苏、河南、湖南、陕西5省市的5支医疗队360余人组成，采取中西医结合、以中医为主的方法救治轻症新冠肺炎患者。

武汉江夏方舱医院运行26天，收治患者564人次，实现了“三个零”：病人零转重、零复阳、医护人员零感染。有效证实了中医药的救治力量。

刘清泉介绍，疫情发生后，北京市也同样采取了分级分区的策略，建立了每日专家评估体系和重症会诊体系，选派优秀医务人员增援到定点医院，保证危重症病人救治成功。截至5月17日24时，北京市确诊患者593例，在院6例。中医药参与救治了绝大多数病例，治疗率为90%。在中医药治疗患者中，使用中药汤药的比例85%。中医药治疗总有效率，包括治愈出院和症状改善为97.7%。

“从非典到新冠，中医药发挥越来越重要的作用，我们要正视自己的力量，发挥好自己的力量。中医是在几千年传承中不断总结和发展的中国传统医学，西医是结合了现代科学技术的西医科学。中医和西医，各有各的优势，各有各的擅长，我们要把两种医学融合发展，呈现出我们中国医学的优势和特点，更好地保障百姓的生命健康。”（记者 蒋若静 解丽）