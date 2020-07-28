编者按：目前，国内疫情防控已经进入常态化阶段。时刻保持警惕时常让我们感到焦虑和疲劳，但与此同时，只要病毒仍在世界上某个地方传播，就没有哪个国家或个人是百分之百安全的。个人和社会必须继续作出健康的选择，并继续行动。让我们团结起来，保持健康的行为！

图片来源：世界卫生组织

世界卫生组织提醒：终止疫情，唯有人人参与、共同面对！

1、尽你所能阻止冠状病毒的传播，以防他人无法做到。

往常，我们也许不会在日常生活中过多注意保持人际距离。但当前，我们仍需提醒自己，与他人保持至少一米的距离。

有时候我们打喷嚏或者咳嗽比较严重时会喷出肉眼可见的“唾沫星子”。但其实，即使看不到，喷嚏和咳嗽也会产生飞沫、这些飞沫能飞出几米远。因此，即使与他人保持了距离，即使没有觉得不舒服，我们也要注意咳嗽或打喷嚏时用手肘或者纸巾捂住口鼻。

在几个月的防疫科普轰炸后，你或许早就了解冠状病毒主要通过接触传播，而被病毒污染的双手也能够成为病毒的“得力助手”。因此，我们应该牢记勤洗手、彻底地清洁双手。另外，即使戴了口罩，也需要用干净的手佩戴摘取，戴口罩时不要摸脸。

我们每天都会接触很多物品，对一些常用物品和桌面进行清洁和消毒也能有效预防冠状病毒的传播。

避免去拥挤的地方，减少待在密闭空间的时间。

2、成为榜样。

向他人展示勤洗手、咳嗽和打喷嚏时曲肘捂住、与他人保持至少1米距离，以及定期清洁经常接触的物体表面的重要性。

3、商店、餐厅或礼拜场所的负责人应该注意5点。

保持通风：尽量打开门窗。

在员工、客户和访客之间保持人际距离。

限制密闭空间内的人数，以减少人员拥挤的情况。

安排洗手处或准备含酒精的免水洗手液。

制定计划以应对有人出现不舒服的情况。例如，在进入场所时记录来访者的联系方式，了解相关热线或附近医疗机构。

4、关注自己健康状况

如果感觉不舒服，请待在家中并观察自己的健康状况。听从卫生部门的医护建议。

如果感到呼吸困难，立即就医。

5、医护人员人需保持警惕

谨记！即使目前没有需要治疗的新冠病毒患者，疫情风险依然持续存在。

保持警惕，保护自己，预防感染病毒。

相关知识：正确洗手需掌握六步洗手法

① 双手手心相互搓洗（双手合十搓五下）；

② 双手交叉搓洗手指缝（手心对手背，双手交叉相叠，左右手交换各搓洗五下）；

③ 手心对手心搓洗手指缝（手心相对十指交错，搓洗五下）；

④ 指尖搓洗手心，左右手相同（指尖放于手心相互相互搓各洗搓五下）；

⑤ 一只手握住另一只手的拇指搓洗，左右手相同各搓五下；

⑥弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓，交换进行各搓五下。

正确使用口罩

医用口罩的使用方法。

①口罩颜色深的是正面，正面应该朝外，而且医用口罩上还有鼻夹金属条。

②正对脸部的应该是医用口罩的反面，也就是颜色比较浅的一面，除此之外，要注意带有金属条的部分应该在口罩的上方，不要戴反了。

③分清楚口罩的正面、反面、上端、下端后，将手洗干净，将两端的绳子挂在耳朵上。

④最后用手压紧鼻梁两侧的金属条，使口罩上端紧贴鼻梁，然后向下拉伸口罩，使口罩不留有褶皱，覆盖住鼻子和嘴巴。

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