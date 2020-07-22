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新发地疫情已终止 不会再出现第二个“武汉”

2020年07月22日07:40 来源：中国青年报

　　本报北京7月21日电（中青报·中青网记者 刘世昕 胡宁）在北京市政府新闻办21日举行的发布会上，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，新发地疫情已全面终止，未来虽会有零星病例出现，但很难再出现以地级市为单位的大范围流行现象。

　　吴尊友说，北京应急响应等级从二级调整为三级，说明北京新发地批发市场新冠肺炎聚集性疫情及相关联传播，已得到控制，全面终止了，可以理解为此次疫情结束了。

　　控制住武汉相关疫情后，4-5月在东北出现输入病例引发的局部流行，6月发生新发地聚集性疫情，7月新疆再次发生突发疫情。吴尊友说，由此可以判断，我国疫情将受到两方面挤压，一是随着复航航班和旅客数量的增加，境外输入病例的压力也越来越大。比如，6月11日，南航一航班17名旅客核酸阳性；6月27日，川航一航班6名旅客核酸阳性；二是类似北京新发地批发市场聚集性疫情，将来还有可能发生在境内任何一个城市。

　　此外，秋冬季节很快就要到来，其他呼吸道传染病冬季多发，将会使新冠肺炎疫情防控更加复杂。但吴尊友表示，相信中国不会再出现第二个类似于武汉年初时的严重疫情。

　　他进一步解释说，这种信心主要来自两个方面的实践案例。首先，1-2月，全国除湖北以外的30个省（区、市）都成功控制住了湖北流入病例引发的疫情扩散，各省（区、市）总病例数均控制在2000例以内，实际上仅广东、河南、浙江、湖南4个省超过千例，其他省都在千例以下。其次，东北局部疫情扩散的控制、北京新发地聚集性疫情的控制，都充分说明全国各地已经有能力及时控制住疫情。

　　来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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