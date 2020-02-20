拜耳再次助力抗击新型冠状病毒疫情

二月初，拜耳集团位于巴基斯坦的子公司应广东省政府的需求，紧急调配了30万片Resochin（磷酸氯喹片），并予以免费供应。其中第一批供应在24小时内加急完成审批，并在最快时间里完成从生产、备货到运送的国际驰援工作，用于疫情防控物资储备，并供临床试验使用。

继疫情初始拜耳捐赠的总值1100万元人民币的急需医疗物资及资金之后，拜耳在中国和亚太地区的员工共同携手，积极进行跨地区、跨职能团队合作，再次全力以赴展开帮助和支持抗击疫情的实际行动。

拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁，拜耳集团大中华区总裁江维表示：“我们心系中国患者和医护人员的健康，希望能够通过充分发挥在医药健康领域的专长，恪守我们对患者与医护人员的承诺，全力支持国家对疫情的防控工作。我们很欣慰，拜耳的原研药能够为抗击疫情助力。”