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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

刘义强：培养高素质健康照护师 满足人民美好生活需求

2020年05月30日09:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月30日电   29日，中国研究型医院学会副秘书长刘义强做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“发展健康照护师新职业 助力健康中国建设”专场论坛上，刘义强建议，加快建设高素质健康照护师职业人才队伍，构建系统完善的健康照护师教育培训和服务管理制度体系，切实让健康照护师成为造福百姓、社会欢迎的职业。

刘义强表示，健康照护师新职业的设立和发展有利于促进健康照护行业提质扩容，解决人口老龄化和二孩政策背景下我国“一老一小”健康维护的痛点难题；有利于充分吸纳城乡闲置劳动力就业创业，促进低收入家庭增收脱贫；有利于降低慢病患者、老年人住院频率，缓解医疗资源紧张的现状，减轻医保经费压力，是助力就业优先战略、精准扶贫战略、乡村振兴战略、健康中国战略一举多得的重要抓手。要严格按照国家标准加强教育培训，充分考虑健康照护师参训对象的经济条件，用好用活国家支持养老产业和职业技能提升行动的相关扶持政策。健康照护师职业素质，关乎人民健康福祉，应该遵循标准化推进可持续发展理念，加紧构建系统完善的健康照护师教育培训和服务管理制度体系，努力实现健康照护师服务管理的社会化、规范化、组织化。

刘义强介绍，为促进健康照护师新职业发展，中国研究型医院学会发挥自身医学资源优势，运用云计算、大数据、区块链、人工智能技术，助力健康照护师新职业发展。未来希望社会各界共同努力，加快建设高素质健康照护师职业人才队伍，大力提升健康照护行业服务质量水平，切实让健康照护师成为造福百姓、社会欢迎的职业，为满足人民群众美好生活需求作出贡献。 

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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