李海燕：健康照护师培训促进就业 助力脱贫攻坚

人民网北京5月30日电 29日，河南科技职业大学理事长、周口市政协副主席李海燕做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“发展健康照护师新职业 助力健康中国建设”专场论坛上，李海燕表示，推动健康照护师新职业的发展，可以提高劳动者技能，促进就业、助力脱贫攻坚。

李海燕表示，加强健康照护师职业人才队伍建设是解决社会养老难、家政服务用工难的一大举措。“随着农业现代化的发展，农村剩余劳动力越来越多，现在需要出去打工的人没有技术很难找到工资高、待遇好的工作，社会上大量急需这样的人又招不来。”发展健康照护师新职业，可以使更多的劳动者获得技能，增加就业机会，有助于推动经济发展方式加快转变，促进乡村振兴，助力脱贫攻坚。

在对于健康照护师职业培训方面，李海燕表示，建议把健康照护师的职业技能培训纳入政府财政支持项目，让更多的贫困人口可以接受到职业技能培训。加大对健康照护师这一新兴职业的宣传力度，将农村剩余劳动力、城镇失业人员、中专毕业生、退伍军人、社会闲散人员等纳入培训对象，扩大培训的广度。建议人社、教育、卫生等相关部门把健康照护师纳入大专和中专的课程并开设相关专业。与此同时，要引导健康照护师这一新型职业的正确就业观，改变旧思想和旧观念，树立典型人物，形成正能量的导向。