雷勇：健康照护师发展需政府、行业和从业者全面推动

人民网北京5月30日电 29日，圆方集团副总经理雷勇做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“发展健康照护师新职业 助力健康中国建设”的专场论坛上，雷勇表示，健康照护师行业的规范发展，需要从政府、行业和从业者三个方面进行全面推动，使其有序发展。

首先，政府层面需要提质扩容、建立行业诚信体系、建立保险保障体系和加大社会媒体的正向引导。当前，我国的健康照护师存在市场需求量大、专业从业人员容量小、服务范围项目混杂、服务专业度低等问题。“这次健康照护师职业的正式发布，不仅明确了从业人员的身份，还规划出了职业晋级通道，非常有意义。”雷勇认为，未来健康照护师还需要完善社会保险和商业保险的保障制度，降低服务中双方可能产生的风险；利用信息化平台，搭建健康照护师诚信体系，让优秀的从业人员更有保障，把信用不良的从业人员淘汰出局；同时要加强社会舆论的正确引导，为健康照护行业树立正面的职业形象，明确健康照护师职业范围，引导大家摆脱固有的“小保姆”的刻板印象，让从业人员获得应有的职业尊重和尊严。

其次，要站在行业层面看健康照护师未来的发展。雷勇表示，行业协会要做好正确引导，制定行业标准引领行业发展。在以人为主的原则下，让不同行业的健康照护师出台不同的照护体系，引领指导行业发展。指导经营企业要做好人才培养，加强岗前培训，强化后续的健康照护师职业能力的提升。对于部分工种，建议技能课程的设计尽量简洁易懂，让学员能够学得会、记得住、用得上。

第三，在从业者层面，雷勇建议健康照护师从业人员，要精准定位选择适合自己的照护师项目，不要朝三暮四。同时要不断提升个人素养，提高自己专业照护专业知识水平，反复训练提高实际操作能力，并根据职业等级要求定期考核，不断晋级提升，建立自己健康照护师职业的晋升晋级人生规划。