热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

雷勇：健康照护师发展需政府、行业和从业者全面推动

2020年05月30日09:52 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月30日电 29日，圆方集团副总经理雷勇做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“发展健康照护师新职业 助力健康中国建设”的专场论坛上，雷勇表示，健康照护师行业的规范发展，需要从政府、行业和从业者三个方面进行全面推动，使其有序发展。

首先，政府层面需要提质扩容、建立行业诚信体系、建立保险保障体系和加大社会媒体的正向引导。当前，我国的健康照护师存在市场需求量大、专业从业人员容量小、服务范围项目混杂、服务专业度低等问题。“这次健康照护师职业的正式发布，不仅明确了从业人员的身份，还规划出了职业晋级通道，非常有意义。”雷勇认为，未来健康照护师还需要完善社会保险和商业保险的保障制度，降低服务中双方可能产生的风险；利用信息化平台，搭建健康照护师诚信体系，让优秀的从业人员更有保障，把信用不良的从业人员淘汰出局；同时要加强社会舆论的正确引导，为健康照护行业树立正面的职业形象，明确健康照护师职业范围，引导大家摆脱固有的“小保姆”的刻板印象，让从业人员获得应有的职业尊重和尊严。

其次，要站在行业层面看健康照护师未来的发展。雷勇表示，行业协会要做好正确引导，制定行业标准引领行业发展。在以人为主的原则下，让不同行业的健康照护师出台不同的照护体系，引领指导行业发展。指导经营企业要做好人才培养，加强岗前培训，强化后续的健康照护师职业能力的提升。对于部分工种，建议技能课程的设计尽量简洁易懂，让学员能够学得会、记得住、用得上。

第三，在从业者层面，雷勇建议健康照护师从业人员，要精准定位选择适合自己的照护师项目，不要朝三暮四。同时要不断提升个人素养，提高自己专业照护专业知识水平，反复训练提高实际操作能力，并根据职业等级要求定期考核，不断晋级提升，建立自己健康照护师职业的晋升晋级人生规划。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn