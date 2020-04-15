人民健康与中国抗癌协会共建“癌症防治服务平台”

人民网北京4月15日电 据《2017年中国肿瘤登记年报》显示，我国每年新发癌症病例约380万，死亡人数约229万，发病率及死亡率呈现逐年上升趋势，癌症防控形势严峻。为深入贯彻落实党中央、国务院《健康中国行动（2019—2030年）》中有关工作部署，积极发挥权威媒体及专业协会的平台优势、资源优势、专业价值，履行社会责任，人民健康联合中国抗癌协会共建了“癌症防治服务平台”。

随着我国人口老龄化和工业化、城镇化进程不断加快，加之慢性感染、不健康生活方式的流行和环境污染、职业暴露等因素的逐渐累积，我国癌症防控形势仍将面临挑战。

党中央、国务院高度重视癌症防治工作，2019年7月15日发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》明确要求“实施癌症防治行动”。

“癌症防治行动”倡导积极预防癌症，推进早筛查、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。要有序扩大癌症筛查范围，推广应用常见癌症诊疗规范，提升中西部地区及基层癌症诊疗能力。到2022年和2030年，总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%。

“癌症防治服务平台”旨在聚集优质医疗、媒体、服务等资源，积极做好健康知识普及、肿瘤早诊早治活动实施、医疗领域专业培训与学术交流、癌症诊治新技术推广应用、患者服务与公益活动、优秀服务案例推选等相关工作，提高全民癌症防治知识科普，提高肿瘤早诊早治水平，全方位全周期保障人民健康。

为了让广大群众能够更多更准确地获得有关癌症预防的相关知识，在第26届全国肿瘤防治宣传周期间，人民健康将联合中国抗癌协会邀请知名院士、肿瘤细分领域知名专家做客人民网人民好医生，通过在线直播的形式为社会大众普及癌症防治知识，为癌症患者解疑答惑。

下一步，双方将基于癌症防治服务平台共同开展相关主题活动，整合各方资源力量，切实落实国家癌症防治工作要求。

癌症防治服务平台——肺癌名家直播系列