“2020晚期乳腺癌化疗新策略论坛”将于8月23日在京举办
人民网北京8月20日电 为深入贯彻落实健康中国行动，助力推进癌症防治工作，关爱女性健康，加强我国乳腺癌的防控工作，提高乳腺癌患者生存率。近期，人民网·人民健康将开展“落实健康中国行动 关爱女性健康”系列活动。
作为系列活动之一，8月23日，人民网·人民健康联合中国健康促进基金会，将在人民日报社新媒体大厦共同举办“2020晚期乳腺癌化疗新策略论坛”。
本次论坛将汇聚政府、专家、基金会、企业、医护人员等多方人士，共同探讨晚期乳腺癌防治新策略，旨在提升乳腺癌患者生存率，实现晚期乳腺癌患者慢病化管理，助力健康中国建设。论坛期间，嘉宾们围绕“晚期乳腺癌化疗新策略”“艾立布林——后紫杉时代晚期乳腺癌化疗新标准”等主题进行精彩演讲；北上广三地专家通过线上方式，围绕晚期乳腺癌进行病例介绍与治疗方案分享。
接下来，“落实健康中国行动 关爱女性健康”系列活动还将陆续举办“《中国晚期乳腺癌化疗药物蓝皮书》启动仪式”“乳腺健康中国行”等活动。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn