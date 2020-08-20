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“2020晚期乳腺癌化疗新策略论坛”将于8月23日在京举办

2020年08月20日16:40 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月20日电 为深入贯彻落实健康中国行动，助力推进癌症防治工作，关爱女性健康，加强我国乳腺癌的防控工作，提高乳腺癌患者生存率。近期，人民网·人民健康将开展“落实健康中国行动 关爱女性健康”系列活动。

作为系列活动之一，8月23日，人民网·人民健康联合中国健康促进基金会，将在人民日报社新媒体大厦共同举办“2020晚期乳腺癌化疗新策略论坛”。

本次论坛将汇聚政府、专家、基金会、企业、医护人员等多方人士，共同探讨晚期乳腺癌防治新策略，旨在提升乳腺癌患者生存率，实现晚期乳腺癌患者慢病化管理，助力健康中国建设。论坛期间，嘉宾们围绕“晚期乳腺癌化疗新策略”“艾立布林——后紫杉时代晚期乳腺癌化疗新标准”等主题进行精彩演讲；北上广三地专家通过线上方式，围绕晚期乳腺癌进行病例介绍与治疗方案分享。

接下来，“落实健康中国行动 关爱女性健康”系列活动还将陆续举办“《中国晚期乳腺癌化疗药物蓝皮书》启动仪式”“乳腺健康中国行”等活动。

(责编：崔元苑、许心怡)


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