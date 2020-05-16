5月防疫不放松！给孩子"衣食住行"四大建议

编者按：五月踏青季，孩子们参加户外活动的次数增多了。虽然疫情防控向好，但也不能放松警惕，如何让孩子做好健康防护呢？

衣

季节交替穿什么

天气转热，活力充沛的孩子们稍一跑动就可能大汗淋漓。提醒家长，此时给孩子穿衣要薄厚适中，不能贪凉。

另外，外出踏青时，穿长衣长裤能有效防止蚊虫叮咬。孩子的衣服应宽松舒适，以简洁大方为宜，少穿硬挺布料做成的紧身衣服，内衣首选棉质透气的材料，不要穿透气性差又不吸汗的涤纶、尼龙、腈纶之类的化纤品。衣料要选用透气性好、吸湿性强、柔软服帖的棉布，推荐针织衫、休闲衫、宽松裤等。对于孩子裸露在外的皮肤，外出时也别忘了做好防晒。

食

一日三餐讲规律

第一，要让孩子吃得规律，饮食均衡，避免暴饮暴食。早、中、晚定时进食，早餐要吃好，因为早餐可以为儿童提供上午活动所需要的能量，使孩子精力充沛。

第二，各类食物荤素搭配要合理。选择富含优质蛋白质的食物，如乳类、鸡蛋、瘦肉、肝脏、豆类和豆制品、米面类等，鼓励儿童多食新鲜蔬菜、水果。避免食用变质、未熟的食物。由于青少年生长发育快，应加强钙的补充，9岁~18岁时，人体对钙的需求量最多，所以，家长可在孩子的日常饮食中适当增加牛奶及其他强化维生素D的乳制品。

第三，营造良好的饮食氛围。家长可通过自身的定时进餐以及选择健康、营养的食物等方式，为孩子树立一个好榜样，鼓励他们品尝各种食物，并让孩子参与到膳食计划的制定和制作中来，这样做等于为孩子提供了既生动又有价值的一课。

住

环境卫生 居家安全

要注意保持室内空气流通，定时开窗通风，家长应避免在室内吸烟。同时，保持家具和图书等物表卫生、整洁。可通过湿式扫地来清洁地面，勤晒被褥，厕所要清洁通风，饭前便后要洗手，可使用肥皂或洗手液，流动水冲洗双手。咳嗽、打喷嚏时注意礼仪，如用纸巾或肘部遮挡。个人的茶杯、毛巾要专用，饭后漱口，早晚认真刷牙。

对于居家安全来说，开窗时应警惕高空坠落的发生，窗户前不要放置家具，以免孩子爬上去时发生坠落伤害。

同时，还应加强电器使用安全教育，如微波炉在家庭中的应用十分普遍，家长别忘了提醒孩子，从微波炉中拿出盘子或食品时，要先戴好隔热手套，以免被烫到。

家中药物别乱放，保存好药品和化学品容器上原有的标签，不要把有毒物装在曾经装无害物的瓶子里，如果汁瓶、矿泉水瓶等，以免孩子误饮，造成消化道损害或中毒事件发生。

行

外出防护别大意

在疫情时期，减少去公共场所的次数，若需外出要准备好口罩、一次性纸巾，人多的地方建议戴口罩，接触不洁物品后及时清洁手部。

外出时还要注意交通安全，过马路要格外小心。由于儿童的辨别能力和预见性等都比成人差，对危险反应迟钝，缺少避险逃生的意识和能力。比如，成年人过马路时知道该快走几步或停下来让车先过，但儿童可能意识不到这一点。所以，家长要提醒孩子，过马路前仔细察看红绿灯以及道路上的车辆情况，保证安全。

小贴士：带孩子郊游在外可以吃什么？

第一，水是必备。纯净水和矿泉水建议作为首选。若是自驾游或是准备进行登山等消耗体力的活动，建议携带能量型饮料或者富含蛋白的奶制品，补充水分的同时也可以维持血糖。

第二，水果助营养。出游时因条件限制，许多人饮食中的蔬菜摄入量都会大大减少，而水果中富含的维生素c、钾等微量元素可以帮助弥补蔬菜摄入减少而造成的营养缺失。

第三，富含蛋白的食物以充饥。鸡蛋、牛肉干、鱼片等富含蛋白质的食品，既可以提高饱腹感而且可以满足人体所需的营养。因此，建议每餐都应备有一种高蛋白的食品。

第四，主食巧搭配。玩得尽兴时，身体的消耗也会大大增加。为了保持身体的机能，主食不仅应吃饱，也应选择松软易消化的食物，如馒头、面条等。（人民健康网综合自健康中国、人民网-科普中国）

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