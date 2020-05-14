国家紧急医学救援队副领队分享《方舱记忆》：记录真实的当代中国

人民网北京5月14日电 （许心怡）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。会上，上海市东方医院国家紧急医学救援队副领队、东方医院灾难医学研究所常务副所长王韬分享了自己的《方舱记忆》。

王韬回忆，当时武汉的疫情比较严峻，在方舱医院里救治的患者家属可能已经得病，或者部分患者家属是重症甚至已经去世，这对他们的心理都是不稳定因素。“进入方舱医院工作，怎么做好医护工作、怎么做好医疗管理？怎么处好医患关系？对我们来讲都是未知的。” 王韬说，但是当我们进入工作之后，非常欣喜地发现，我们迅速形成了医患互信、互相帮助、互相扶持的方舱文化。

“有一位梅老先生和他老伴儿一起入住了方舱医院。2月28日，非常凑巧恰逢是梅老先生75岁生日，那一天他也在方舱医院里度过了一个别样的生日。医护人员为他点亮了生日蜡烛、为他唱起了生日歌。梅老先生当时非常动情地说：‘这次疫情中得病对我来讲是一个非常难忘的人生经历，也是一个宝贵的财富，让我终生难忘，我和我的老伴感谢各位的光临’。” 王韬回忆到，“这位梅老先生不经意中说出的‘光临’两个字其实是有深意的。一方面代表了患者对于医护人员对于方舱医院的认可，其实更重要的是他用‘光临’两个字，在不经意中体现出了对方舱医院的认同感和归属感。”

王韬表示，非常有幸把当时在方舱医院工作的医生、护士患者志愿者的故事和感悟集结成册，出了一本著作叫做《方舱记忆》。“这本《方舱记忆》能够让我们感受到疫情期间方舱医院里医患的真挚情感，也记录了我们真实的当代中国。”