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华山医院国家紧急医学救援队领队：建造方舱医院是一个创举

2020年05月14日15:49 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月14日电 （许心怡）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。会上，复旦大学附属华山医院国家紧急医学救援队领队、华山医院副院长马昕表示，建造方舱医院是一个创举，它是响应党中央号召“应收尽收，不漏一个”的关键举措。当时提出集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，建设方舱医院就是为了这个目的。

马昕介绍，武昌方舱医院建设速度非常快，也是第一批方舱医院，29个小时就建设好，2月5日晚上开始收治病人。“我记得接下来三个星期里在武汉一共建了16个方舱医院，投入运营了15个，当时设计将近1.5万以上的床位可以收治病人。” 马昕说，这个举措迅速让方舱医院的床位超过了新增患者的数量，等于建一个防控大坝，建在病毒扩散前面，这样才能迅速逆转疫情，让病人全部收治入院。方舱医院实现了这一点，把所有确诊病人都及时进行隔离、收治、治疗。

“在此期间，方舱医院还接受了很多从定点医院转过来的轻症患者，因为很多轻症病人完全可以放在方舱医院进行治疗，定点医院留出非常宝贵的床位收治重症患者，这样可以平衡医疗资源。” 马昕回忆，那时候整个武汉的医疗资源越来越平衡、越来越协调，疫情也迅速到了拐点。当时大家非常欣喜。刚开始还是有很多困难，后来越走越顺。方舱医院能够大量收治病人确实体现了‘应收尽收’的原则，我们做到了这一点。而且方舱医院在防和治方面的作用无可替代。

马昕表示，经过这个过程，总结了很多经验。“在这个过程中，我们培养了大批医生、护士，他们都有实践经验，在未来他们都是重要的技术储备，在我国未来公共卫生出现疫情的时候或者大型公共卫生事件的时候，这些经验和人才储备会派上大用场。”

(责编：刘卿、孙博洋)


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