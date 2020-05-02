江苏援鄂医疗队领队分享背后故事：用心用情去支援去战疫

人民网北京5月2日电 （许心怡）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，江苏援黄石医疗队领队、南京医科大学副校长鲁翔表示，江苏先后有13批次20几支医疗队，绝大部分是在武汉，分布在几家重症医院和方舱医院。支援黄石的是2月11日和2月24日两批362人。黄石加武汉的医疗队员2820人。

鲁翔介绍，江苏援鄂医疗队加强组织管理。人员严格培训考核上岗，在上岗过程中，院感的同志监督上岗过程，保证队员的安全。“这次去前方，就是到前线去打仗的心情，每一位同志，包括我们这些领队，都是一种强烈地要去打仗、完成任务并且把队员平安带回的心情和感觉。”鲁翔说，借用江苏医疗队员家人写的一句话“衣白褂、破楼兰、赤子切记平安还”，我们就是带着这种一定要完成任务，一定要平安回家的双重任务和压力来保证自己的信心、组织构架，发挥每个人的专业特长来完成医疗任务。

江苏出台了很多措施关心前方的医务人员。江苏前方指挥部为工作医疗队员专门设计了一个队标。“大家都知道，医护人员进隔离病房是要穿上防护服、隔离服，戴上口罩，两层口罩，还有面屏、护目镜，几乎认不出来谁是谁，因为刚到的时候，很多同志互相都是不认识的，来自不同的医院、不同的科室，所以我们有个习惯，都在防护服上写上名字。后来前方指挥部觉得这样不方便、不统一，江苏专门设计了这样一个队标。从这个队标可以看出，这是一个‘苏’，江苏的苏，一颗爱心，用江苏整体的力量。”鲁翔仔细地介绍队标，除了爱心和苏以外，还可以看到这是一个力量的“力”；苏字的两点，这是江苏的地图和湖北的地图。鲁翔说。我和黄石的医务人员和医疗队员在沟通解释这个队标时，很多黄石的队员听到我们这么用心把江苏和湖北的地图放在队标上，流下了眼泪。

“所有的这些人文关怀，凝聚大家的力量，让大家在战疫中发挥每个人的技术力量，更是用心用情去支援，去战疫。我想有了这个技术，又有了这种情怀，用心做一件事情，我们总可以把事情做好。”鲁翔称。