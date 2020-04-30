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上海援鄂医疗队领队分享战疫感受:不谓艰难救死扶伤 向英雄学习

2020年04月30日17:04 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月30日电 （许心怡）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市第三批援鄂医疗队领队陈尔真回顾了日日夜夜的战疫感受。

陈尔真表示，这次抗击疫情其实是全体人民共同参与的过程，医务人员是其中的一分子。“我们去武汉的这些人被称为逆行者、英雄，我觉得对我们来说只不过换了一个场所而已。大家可以看到，我们整个社会所有的人民都行动起来，在这里面可以看到人民警察、社区工作者、基层干部、志愿者以及新闻媒体朋友们，都奔赴一线，参与抗击疫情，用非常敬业、非常热情的精神感动了我们医务人员。”

“这次医务人员总体表现是可以的，他们践行着不谓艰难、救死扶伤、大爱无疆的医者精神。这里面也涌现出很多真正的英雄。” 陈尔真说，要更好地去学习他们这种精神，让整个民族的凝聚力更强。

(责编：刘卿、李栋)


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