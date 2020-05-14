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专家介绍方舱医院真实照护环境：满足文体娱乐需要 开设读书角

2020年05月14日16:53 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月14日电 （王国菁）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。会上，上海市东方医院国家紧急医学救援队副领队、东方医院灾难医学研究所常务副所长王韬表示，方舱医院虽然是临时改建的，除了医护治疗之外，里面的基本生活设施保障和用品比较全面，比方说洗漱间、卫生间，当时我们去的时候是冬天，电热毯、电暖气、饮水机、微波炉等一应俱全。

王韬介绍，建设方舱医院的初衷是做到应收尽收，尽可能切断社区和家庭传播，实现总体病例减少。为了满足这些轻症患者的文体娱乐需要，方舱医院设置了读书角，很多图书患者可选择阅读，也有电视机，广播电台可以播放音乐也可以播放电台节目。另外，还有比较空旷的场地供大家自由活动，同时，医护人员、志愿者也时刻与病人一起开展能够舒缓情绪、有利于康复的各种活动。

王韬表示，方舱医院还建立了很多临时团队，包括患者的病友会、临时党支部，患者微信群。“我们也把志愿者引入微信群，可以为患者提供所需要的各种指导、咨询和帮助，除了线上的也有一部分线下的，这样使整个方舱医院形成了比较融洽的小社会氛围。”王韬说。

另外，在会上王韬分享了方舱医院一名患者的日记，并认为这就是整个方舱医院真实的照护环境以及带来的良好结果。日记写到：“自从我进入方舱医院之后，我觉得医护人员给我的感觉实在是太好了。我的人整个一下子就轻松了。然后我进入医护人员组织的微信群，在群里很多志愿者老师为我们提供各种热情的服务，而且是最无私的那种。我自己心理有问题了他们帮我开解，我家里有困难了，他也能帮我解决。这样我的心情好了，病好得也快了。我想如果出院以后有机会我一定要去献血，也去救人，也去帮助别人。”

(责编：刘卿、孙博洋)


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