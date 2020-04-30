“陪你看落日”照片走红网络 上海援鄂医疗队领队讲述镜头背后的故事

人民网北京4月30日电 （许心怡）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市第三批援鄂医疗队领队陈尔真讲述了“陪你看落日”照片走红网络背后的故事。

陈尔真介绍，这张网红照片，两位主人翁，一位是来自上海援鄂医疗队的中山医院的刘凯医生，另外一位是武汉的87岁患者小提琴家王欣。“那是3月5日傍晚，刘凯医生陪着这位87岁老先生做胸部CT检查，路上看到落日余晖的美景，稍做停顿让老先生欣赏美景，这时候被旁边一位大学生志愿者抓拍了镜头，传到网上，引起了大家的轰动，各路媒体都很关注这个故事，其实这里面体现了我们医者人文关怀的温度。”

“3月31日的时候上海医疗队已经完成了医疗救援任务，准备撤离回上海，王老先生特地叫家人拿来了小提琴，在病房里拉起了《沉思》这首曲子，为我们医疗队送行，这个场景体现了新情况下的医患情和战友情，也充分展示了我国人民在这次战疫过程中呈现的众志成城、同舟共济、守望相助的战疫精神。” 陈尔真说，王老先生经过积极救治，4月9日顺利康复出院，4月23日他完成了医学观察，回到了家里和家人一起生活，当天他就跟刘凯医生进行了视频，他现在非常健康、快乐地生活着。