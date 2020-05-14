专家介绍方舱医院志愿者：一心一意为病人服务

人民网北京5月14日电 （王国菁）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。会上，上海市东方医院国家紧急医学救援队副领队、东方医院灾难医学研究所常务副所长王韬表示，方舱医院的工作人员中除了医护人员外还有大量志愿者，包括后勤志愿者、患者志愿者、医护志愿者、安保志愿者等。其中有的是通过志愿报名单位选拔来的，有的是社会团体招募来的，他们到方舱医院都是为病人一心一意服务的。

“我印象里比较突出的是心理志愿者团队。”王韬称，在方舱医院建舱初期，由于对环境的不适应和陌生，也由于自己对疾病的不确定性，很多患者急需心理疏导。

王韬讲到，印象中一位患者进入方舱医院后一直是闷闷不乐，茶不思、饭不想，经常一个人躲在床角默默抹眼泪。她觉得自己病的很重，很担心，她认为自己不应该在方舱医院治疗，应该住在重症病房。当时，心理志愿者第一时间介入做了心理评估，发现她有轻度抑郁状态，心理团队迅速给她心理疏导，适当药物治疗，还帮她联系家属，让家属帮她打消顾虑，更好地配合治疗。与此同时，还邀请她参加方舱医院内比较丰富的康复、文艺活动。

“一开始这位患者比较抗拒，但随着时间的推移和心理志愿者的不懈工作，她逐渐融入和接受了方舱医院的治疗和各种团队的活动，到出院的时候不仅疾病痊愈了，还结识了很多好朋友、好姐妹。”王韬称，她出院的时候拉着心理志愿者一起合影，并且表示待疫情过去后，要到祖国的山山水水去看一看，感受一下美好生活。

王韬表示，心理志愿者团队创造了很多种能够因地制宜在方舱医院开展的心理疏导疗法。例如，读书会就是一个心理团建形式，把方舱医院的轻症患者集中起来，向他们推荐一些有益身心的心理疏导、康复治疗的书籍，一起阅读、一起交流感受、谈心得，在志愿者的专业指导下疏导情绪。

“当时一位男性中年患者，印象还是比较深的，当他入舱的时候，他的双亲，父母已经染病双双去世，与此同时，他太太还在金银潭的重症监护室治疗，这位患者当时心情低落、沮丧甚至于轻生的念头应该可想而知。”王韬分享到，在这种情况下，他加入了读书会的团队活动，在心理志愿者的帮助下，在医护人员的共同努力下，他的精神状态得到很好的提升，人振奋起来。他不仅自己努力配合治疗，也号召身边的病友一起积极配合治疗，争取早日痊愈。