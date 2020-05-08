沈宁介绍北医三院援鄂医疗队：90后队员占57.4%

人民网北京5月8日电 （许心怡）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，北京大学第三医院援鄂医疗队队长、医院副院长沈宁表示，北医三院援鄂医疗队是年轻、专业的队伍。医疗队里90后有75名，占到57.4%。

沈宁介绍，北医三院援鄂医疗队从1月29日进入病房开始接管病人到4月4日关闭病房，一共收治了189名患者。从2月8日独立接管病房开始，一共收治了102名患者，其中危重症的病人有21名，重症79名。在疾病救治初期，医疗队对这种突发呼吸道传染病知之甚少，即使有了当年非典救治以及多年呼吸道传染病或者呼吸道感染性疾病的救治经验，但在重症病房还是面临了很多困难。所以，医疗队主要采取了三个有力的手段去救治重症病人。

首先是积极开展了各项诊疗技术，创造条件去积极开展机械通气、气管镜，包括对一些重症病人的监护，及时开辟了床旁超声检查重症病人。

二是发展多学科合作，建立了一个四维会诊平台，包括医疗队内部的多学科合作机制。另外，和三院本部远程会诊。

三是充分发挥了护理团队的中坚力量。护理在医疗队中发挥了非常重要的作用。北医三院“三米阳光”的护理理念带到了武汉同济中法新城的重症病房里，对重症病人建立了“一对一管理小组”，使重症病人的治疗和护理能够保证延续性。

沈宁表示，对于这一新发的传染病疾病，需要积极探索，所以在救治过程中，要不断学习。“每天晚上7点，医疗队的医生和护理组长都雷打不动地进行文献学习、病例讨论。这个例会制度一直坚持到我们回到北京隔离期满的最后一天。” 沈宁说，这样的学习让我们也感受到年轻队员的力量。年轻队员中，80后、90后有非常活跃的思想，他们的学习能力也非常强，对这个新发传染病，可以更快地获取知识，结合病人情况，提出一些诊疗新观点。我们也会和专家一起商量，随时给病人提供最优化的方案。