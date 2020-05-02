专家：方舱医院的创举就是网络化、社区化 形成有组织的大家庭

人民网北京5月2日电 （王国菁）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，江苏省支援湖北疫情防控前方副总指挥、对口支援黄石医疗队队长，南京医科大学副校长、逸夫医院院长鲁翔表示，全国的医务同行们在方舱医院的一个创举，就是要把方舱医院这样一个公共场所分区，把它网络化，然后把它社区化，形成一个有组织、有沟通、有协调的大集体、大家庭。

鲁翔介绍，方舱医院是收治确诊的新冠轻症病人，是这次在武汉的一个创举，以往没有把方舱用到传染病的先例。在这种特殊情况下，拿出一些大型公共场所，短期内设计出符合收治病人的病床来收治轻症病人。

鲁翔表示，从传染病的防控上，这一举措非常有效的解决了很大的收治问题，保证了应收尽收。短期内14家方舱医院1万多张床位。其中江苏有3支队伍参与了3家方舱医院的建设和管理，我所在的南医大逸夫医院也有30位医务人员参加了这个医疗队，他们全程在武汉体育中心方舱医院工作。除了武汉体育中心以外，武汉的城市客厅方舱医院、江夏方舱医院江苏也有医疗队参加。

鲁翔称，方舱医院收的是轻症病人，空间非常大，几百张甚至上千张床位在一个大空间里面。尽管这些病人都是轻症病人，但同时几百人、上千人在差不多的时间住进去，要统一生活。他们之间，不同的年龄，不同的生活习惯，有的人晚上睡觉可能会遇到各种各样的困难，因为是敞开的。方舱医院从传染病、管理的角度，应该是半军事化的，是非常严格的管理，主要起到隔离的作用，防止传染的作用。

鲁翔表示，作为一名医生、一名护士，在值班时面对每一个具体病人，又需要个性化、人性化。因此如何把方舱医院组织协调好、管理好，是非常重要的一个环节。

鲁翔认为，在参与方舱医院建设过程中，全国的医务同行们在方舱医院的创举中一个共同的创造，就是要把方舱医院这样一个公共场所分区，把它网络化，然后把它社区化。例如，把80-100人分成一个小区，这个小区就是一个护理单元，有一批医生、有一批护士管几十个病人，这几十个病人形成一个家庭一样，里面有年轻力壮的病人照顾老人、孩子。甚至在前方成立了医生护士和患者共同组织的临时党小组、党支部和医患沟通小组、志愿者。

“让这些社区化的组织来保证宽敞的空间中这几十个人能够统一协调、比较配合地做好康复。”鲁翔称，因组织效果较好，实现了病人零复发、零死亡，医务人员零感染三个零的目标。

鲁翔表示，这一核心是“三化”和“五个一。“三化”即分区化、网络化、社区化，把病房变成社区。“五个一”是让病人做操、学习、健康讲座、欢送出院，和他做交流。小组之间经常相互借鉴、相互交流、相互学习，把一个比较冷漠的隔离的空间组织协调的比较融洽，这就是我们在方舱医院做的一些服务工作。

鲁翔称：“我觉得这里面有治疗、有康复、有心理，更有服务，也是用心、用情去管好病人。”