援鄂医疗队无一例感染 中南大学湘雅医院援鄂医疗队领队分享防控经验

人民网北京5月4日电 （许心怡）4日，国务院联防联控机制就医疗队支援湖北抗击疫情有关情况举行发布会。会上，中南大学湘雅医院援鄂医疗队领队、办公室主任钱招昕表示，对于传染性疾病，医院感染防控至关重要。在隔离病区工作，临床诊疗的密切度、临床护理的细致度都不能降低。在这种情况下，如何让医护人员不被感染，至关重要。医护人员不被感染，才能为更多的患者提供照护。

钱招昕指出，全国支援武汉的医院感染防控方面的专家付出了巨大努力。“中南大学湘雅医院吴安华教授1月20日到了武汉后，与专家们制定了新冠病毒院内感染防控的指导技术方案，这个方案对全国各家医院，特别是武汉各医院医疗队院感防控起到了非常有力的指导作用。”钱招昕说，“吴安华教授在武汉为120多支医疗队1.5万名队员做了院感方面的培训。在医疗队到达武汉最密集的那段时间，有一天给7支医疗队做了7场培训，连续做了450分钟。所以，这些院感专家，对武汉疫情院感防控做出了很大的贡献。”

钱招昕介绍，每支医疗队基本上根据指导方案落实科学分区分级防护。中南大学湘雅医院援鄂医疗队实行了“四严”管理，严格规定、严格培训、严格执行、严格督查，所有队员都必须经过严格培训过关之后才让进隔离区工作。“我们设了一个专职岗位人员，叫PPE专岗，就是个人防护装备专岗，负责为所有队员准备防护物资、检查防护物资质量、指导队员进隔离舱的穿戴，起到督查作用。”钱招昕说，“我们队里严格规定，进出隔离舱，必须两人同行，互相有个提醒，互相有个监督。同时在防护物资紧张情况得到一定缓解之后，我们就把在隔离舱内工作的时间，每个班次的时长调整到4小时。能够做到更安全的防护。”

钱招昕表示，针对有可能在隔离区内出现一些意外暴露的情况，设立了有效的应急处理机制。从具体的执行情况来看，结束武汉支援任务返回以后，中南大学湘雅医院援鄂医疗队做的两次核酸检测，一次抗体检测，全部都是阴性的，也证明防护的举措是确切安全有效的。