妇科内分泌诊疗能力建设及健康教育项目启动

近日，妇科内分泌诊疗能力建设及健康教育项目启动并全面开展。项目由国家卫健委能力建设及继续教育中心发起，拜耳医药保健有限公司支持。该项目目标是加强妇科内分泌专科建设，提升中国妇科内分泌医生诊疗水平，倡导疾病病因管理、关注远期获益、从而进一步提高中国女性生活质量。

妇科内分泌是女性健康基础学科，涉及女性从青春期、育龄期到绝经期长达三十多年的健康问题。项目顾问中国科学院院士黄荷凤表示：“妇科内分泌疾病贯穿女性一生每个重要阶段，现阶段妇科内分泌发展参差不齐，妇科内分泌诊疗能力建设及健康教育迫在眉睫，项目的建设不仅仅关注公众健康教育，更需要丰富临床循证医学数据，培养妇科内分泌专业人才。”

国家卫健委能力建设及继续教育中心领导表示，《“健康中国2030”规划纲要》强调提高妇幼健康水平，女性健康关乎国家未来，国家高度重视专科医生能力的提高，打造妇科内分泌专科品牌，为女性健康保驾护航。

妇科内分泌诊疗能力建设及健康教育项目包括；倡导医院建设妇科内分泌专科门诊，提高医院和公众对妇科内分泌疾病的重视，规范疾病的诊疗管理，优化医生的治疗水平，从症状诊疗到病因管理；不仅关注近期治疗，还需管理长期获益；科学管理疾病数据，为循证医学提供有力依据；关注公众教育，提升女性自我健康管理意识，保护生育力，提升生活质量。

拜耳女性健康市场部总监刘燕博士表示，“拜耳公司一直是女性健康领域市场领导者，拜耳公司积极响应国家对关注女性健康的倡导，支持妇科内分泌诊疗能力建设及健康教育项目、流产后关爱等公益项目等，同时一如既往地提供创新可靠的产品与服务，促进中国女性生殖健康水平的全面提升，让科技和创新为中国女性创造更美好的生活。”