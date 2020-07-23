专家和你聊聊：“大姨妈”的故事

“大姨妈”在医学上的专业名称是：月经。每隔一个月左右，子宫内膜发生一次自主增厚，血管增生、腺体生长分泌以及子宫内膜崩溃脱落并伴随出血的周期性变化，这种周期性阴道排血或子宫出血现象，称为月经。

什么样的月经是正常的，为什么很多女生都会痛经？不同年龄月经异常可能的原因是什么？什么情况下要就诊于“妇科内分泌月经病门诊”呢？

2020年7月24号14:00-15:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院妇科内分泌与生殖中心主任、妇产科学系副主任郁琦；北京协和医院妇产科副主任医师王亚平进行视频访谈，在线分享“大姨妈”那些事儿。

专家简介

郁琦，男，医学博士，教授，主任医师，博士生导师。北京协和医院妇科内分泌与生殖中心主任，妇产科学系副主任，辅助生殖中心总负责人。任中华医学会妇产科学分会绝经学组组?，中华医学会妇产科学分会妇科内分泌学组委员；中国医药教育协会生殖内分泌专业委员会主任委员，中国妇幼健康研究会生殖内分泌专委会副主任委员； 亚太更年期联盟主席，国际绝经学会《Climacteric》杂志副主编；《国际妇产科学杂志》、《中华妇产科杂志》、《中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志》、《实用妇产科杂志》、《中国实用妇科与产 科杂志》、《生殖医学杂志》和《中国妇产科临床杂志》编委。

擅长：多年来从事妇科内分泌工作，进行绝经、不育、月经相关疾

病和性发育异常等的临床和科研。

王亚平，女，副主任医师，北京协和医学院医学硕士毕业，师从著名妇科内分泌专家林守清教授。现任中华预防医学会更年期保健学组秘书，同时任中国妇幼保健协会“妇科内分泌专业专家委员会”委员，参与中国妇幼保健协会的“妇幼保健技术促进工程”全国巡讲。

擅长：在诊治各种由于内分泌原因导致的异常子宫出血、多囊卵巢综合征、闭经、卵巢早衰、高泌乳素血症、不孕、反复流产、各种性发育异常以及更年期综合征等疾病方面具有丰富的临床经验。

月经是由下丘脑、垂体和卵巢三者生殖激素之间的相互作用来调节的，是生理上的循环周期。

什么是月经？

每隔一个月左右，子宫内膜发生一次自主增厚，血管增生、腺体生长分泌以及子宫内膜崩溃脱落并伴随出血的周期性变化，这种周期性阴道排血或子宫出血现象，称为月经。

什么样的月经属于正常的？

月经周期的长短，取决于卵巢周期的长短，但因人而异，一般为21－30天。整体来看，只要有规律，一般都属于正常月经。

出血的时间一般为2-7天，每一次月经出血总量为30-50ml。但同样的，具体情况因人而异。

如果月经异常如何就诊？国家卫健委能力建设和继续教育中心发起《妇科内分泌诊疗能力建设及健康教育》项目意义如何？欢迎收看本期节目。

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