你不可不知的妇科秘密：绝经综合征

一、什么是绝经综合征？

女性的一生经历下图中的几个时期。早在《黄帝内经 素问 上古天真论》中就有相关记载：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子……七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”二七14岁，对应的是青春期，七七49岁描述的是围绝经期，一直到今天这个数字都是比较准确的，足见古人的智慧。

绝经是因卵巢功能停止导致永久性无月经的状态，停经后12个月才可诊断为绝经。围绝经期是指绝经前后的一段时期，包括从出现与绝经有关的临床特征（如月经开始不规律）起至绝经后1年。绝经综合征是指妇女绝经前后出现性激素波动或减少所致的一系列躯体及精神心理症状。我国女性平均寿命77.9岁（WHO,2018），平均绝经年龄49.5岁，这就意味着我国绝大多数女性大于三分之一的时间处于绝经后期。

二、绝经综合征有哪些临床表现？

绝经的本质是卵巢的衰老，导致激素水平波动或下降，进而导致一系列临床表现，主要分为近期症状和远期症状。

1.近期症状

月经紊乱，如月经不规律、经量过多或过少、经期延长或缩短等。

血管舒缩症状，如烘热汗出、盗汗、燥热等。

自主神经失调症状，如心悸心慌、失眠、眩晕、头痛等。

精神神经症状，如急躁易怒、焦虑不安、抑郁、注意力不集中、记忆力减退、多疑。

对于处在围绝经期情绪多变，急躁易怒家人们，要多一点理解，因为她们的本意也不是如此，她们所表现出的种种异常，是体内激素水平波动导致的，多一分了解，才能多一分关爱。

2.远期症状

泌尿生殖道症状，如泌尿生殖道萎缩、疼痛、反复发作阴道炎等。

骨质疏松，如骨折。

心血管病变，绝经前女性心血管疾病的发病率低于男性，而绝经后女性发病率显著高于男性。

三、实验室检查有何特殊之处？

比较关键的为性激素检查结果，尤其是卵泡刺激素（FSH）:FSH>10U/L提示卵巢储备功能下降；FSH>40U/L,E2<10-20pg/ml提示卵巢功能衰竭。

四、如果正在被绝经综合征所困扰，应该怎么办呢？

1.健康的生活方式：

健康的生活方式在任何时候都十分重要，经常参加运动者的身体情况、代谢平衡状况、肌肉力量、认知度以及生命质量更好，并且其心脑血管不良事件、卒中、骨折以及乳腺癌的发生率可显著降低。

适量锻炼：在锻炼中应尽量避免肌肉-关节-骨骼系统损伤，锻炼的最佳方式为每周至少3次，每次至少30min，强度达中等。如此看来，深受妈妈们喜爱的广场舞不失为一种良好的锻炼方式。

此外，保持正常体重也很重要，在绝经后女性中，肥胖已成为一个日益严重的问题；体重减少5％-10％，能有效改善与肥胖相关的多种异常状况。

健康饮食：推荐每日进食水果和蔬菜不少于250g，全谷物纤维，每周2次鱼类食品，低脂饮食。限制食盐摄人量(<6g/d)，每日饮酒量不应超过20g；由于各地饮食习惯差异很大，可视当地情况适当调整。

其他：提倡戒烟；积极改进生活方式，增加社交活动和脑力活动。

2.药物治疗

许多人认为绝经前后所经历的种种不适，是一种自然生理现象，扛一扛就过去了，不必到医院就诊。事实上通过药物治疗可以达到缓解近期症状、预防远期并发症、提高生活质量的目的。药物治疗主要为激素替代治疗和中医药治疗。对于伴有心血管疾病或精神疾病的患者还需要求助相关专业的医生。

激素替代治疗：对于处在窗口期（绝经10年以内，一般为60岁以下）女性，有适应症无禁忌症的，可以考虑使用激素替代治疗。

妇科内分泌疾病的治疗原则很简单，即缺什么补什么，绝经过渡期主要缺孕激素，绝经后主要缺雌激素，加用孕激素保护子宫内膜。因此，治疗上主要是补充雌/孕激素。具体的，需要根据患者的情况制定个性化治疗方案。建议到正规医院找专科大夫就诊。

中医药治疗

对于不能或不愿使用激素替代治疗的患者，中医药治疗是一个不错的选择。绝经前后出现的症状，中医称为“经断前后诸证”或“绝经前后诸证”。中医古籍中也有对绝经相关症状的论述，如《金匮要略》中云：“妇人脏躁，喜悲伤欲哭，像如神灵所作，数欠伸。”

中医认为，本病病机关键为肾虚。临床上以肾阴虚型患者多见，常用六味地黄丸加减治疗。对于肾阳虚的患者可用右归丸加减治疗。此外还可以配合针灸的治疗。中医药治疗绝经综合征可以改善患者情绪，提高患者睡眠质量，缓解潮热、盗汗等不适症状；进而提高患者生活质量。

（北京中医药大学东方医院妇科 邢玉）