女人应该了解的妇科内分泌

内分泌是外分泌的对应词，即机体组织所产生的物质不经导管而直接分泌于血液（体液）中的现象。进行内分泌的腺体称为内分泌腺，其内分泌物称为激素。激素的影响范围颇广，涉及到机体的生长、发育、适应环境、应激等。

女性出现健康问题，往往和内分泌功能紊乱有关。健康隐患常与内分泌系统功能失衡有关。不同年龄阶段，内分泌失调引发疾病也不同，在青春期，内分泌失调便会造成气血运行失常，从而出现痛经、月经失调、发育迟缓、性早熟、闭经等病症；中青年内分泌失调会造成黄褐斑、肥胖症、乳腺增生及乳腺癌等问题；育龄女性则有可能造成多卵巢症、不孕不育等病症；更年期女性内分泌失调易引起卵巢功能衰退及其相关疾病，如便秘、脾气暴躁、高血脂症、卵巢早衰、更年期综合征、绝经后骨质疏松症等病症；建议如果出现上述症状，需要积极配合治疗。

2020年07月29日（周三）16:00-17:00，“人民好医生”客户端将邀请四川大学华西第二医院生殖内分泌科主任谭世桥教授进行视频直播，为大家在线科普什么是妇科内分泌，让大众了解妇泌疾病，千万不要错过。

专家简介：

谭世桥，四川大学华西第二医院生殖内分泌科主任，主任医师，教授，硕士生导师。中国医药教育协会生殖内分泌外科培训中心主任委员，四川省预防医学会妇女疾病与不孕防控分会主任委员，四川省生殖内分泌与生殖医学协作网副主委，2017年全国卫生计生系统先进工作者，四川省卫生计生委第十二批学术技术带头人，中国妇幼保健协会放射介入专委会副主任委员。妇产科临床工作33年，完成1.8万例腔镜手术，帮助8千不孕家庭怀孕分娩。

擅长：妇产科、生殖内分泌。

女性内分泌紊乱，一般会出现如下症状：

内分泌失调

1.肌肤恶化：很多女性都有过这样的经历，亮丽的脸上突然出现了很多黄斑、色斑，抹了不少的化妆品也无济于事，其实这不只是单单的皮肤问题，这些色斑也是内分泌不稳定时再受到外界因素不良刺激引起的。

2.脾气急躁：更年期女性经常会出现一些脾气变得急躁，情绪变化较大的情况，出现出汗、脾气变坏等，这可能是女性内分泌功能出现下降导致的。

3.妇科疾病：妇科内分泌疾病很常见，子宫内膜异位症、月经量不规律、痛经、月经不调等都是妇科内分泌的疾病，还有一些乳腺疾病也和内分泌失调有关，有些面部色斑也是由于妇科疾病造成的。

4.肥胖 “喝凉水都长肉”：很多人经常发出这样的感慨。据内分泌科医生介绍，这可能和本人的内分泌失调有关系，高热量、高脂肪的食物，不注意膳食平衡等饮食习惯也会对内分泌产生影响。

5.不孕：有的女性婚后多年，性生活正常，却怀孕无望。去医院检查，医生告之，先调调内分泌。究其原因，是因为内分泌失调，使得大脑皮层对内分泌的调节不灵；或是子宫内膜受损，对女性激素的反应不灵敏，反射性地影响内分泌的调节，降低了受孕成功的机会。

6.乳房胀痛、乳腺增生：其主要原因就是内分泌失调。乳房更重要的作用则是通过雌激素的分泌促进其生长发育，所以一旦内分泌失衡，紊乱，便容易形成乳腺增生及乳腺癌。

7.体毛：不论男女，体内的内分泌系统都会同时产生与释放雄性激素与雌性激素，差别在于男性的雄性素较多，女性的雄性素较少，这样才会产生各自的性别特征。但当体内的内分泌失调时，女性雄性激素分泌过多，就可能会有多毛的症状。

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