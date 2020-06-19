直播预告：肺癌诊疗的全程管理

提起癌症，就难免让人想到被称为“癌症第一杀手”的肺癌，根据世界卫生组织公布的相关资料显示,目前肺癌年发病人数高达160万,肺癌已成为中国乃至全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤。面对发病机制如此复杂的癌症，更加需要精准的诊疗手段，并且要全面提高肺癌诊疗管理水平，减少患者的诊疗忧虑。

2020年6月21日（周日）19:00-20:00，“人民好医生”客户端将邀请天津市胸科医院副院长孙大强和大家详细讲解“肺癌诊疗的全程管理”，欢迎大家进入直播间收看。

【专家简介】

孙大强，天津市胸科医院副院长，主任医师、教授、博士研究生导师。

享受国务院特贴专家，中华医学会胸心血管外科学分会常务委员，中国医师协会胸外科医师分会常务委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）非小细胞肺癌专委会委员，天津市医学会胸外科学分会主任委员。

认识肺癌

肺癌是发病率和死亡率增长最快，对人群健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一。近50年来许多国家都报道肺癌的发病率和死亡率均明显增高，男性肺癌发病率和死亡率均占所有恶性肿瘤的第一位，女性发病率占第二位，死亡率占第二位。

肺癌的病因较为复杂，有资料表明，长期大量吸烟与肺癌的发生有非常密切的关系。城市居民肺癌的发病率比农村高，可能与城市大气污染和烟尘中含有致癌物质有关。

对于肺癌的全程管理，指的是对肺癌患者采用最优化的个体治疗方案，管理过程从筛查到治疗，治疗方向全面，在保证生活质量的基础上，使患者生存获益最大化。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！