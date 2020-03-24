专家：炎症因子风暴有预警指标 要早发现及时干预

人民网北京3月24日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染科主任医师王贵强就炎症因子风暴相关问题进行回应。

王贵强表示，新冠肺炎是一种新发传染病，发病机制还不明晰。从一般病毒感染性疾病规律看，它是机体免疫和病毒相互斗争导致疾病发展的过程。在治疗过程中有些年轻人，出现病情突然变化，但发生率不高。有可能存在炎症因子风暴，这是因为年轻患者免疫状态很高、过强。

“免疫力过强也不行，机体免疫需要一个平衡，免疫力是非常关键的。但过强了可能会导致严重后果，导致患者自身组织细胞损害，免疫系统不能很好识别自身，把健康细胞当敌人，出现自身免疫病。”他说。

王贵强表示，针对这种情况，临床提出了一系列监测预警指标，希望早期发现征兆，及时干预。临床治疗上，对快速进展、有明显炎症因子大量蓄积的病人，可以考虑使用激素，短时间内小剂量激素是可使用的，对这样的病人要抑制过强免疫反应。但使用时间不能太长，否则会有后续免疫功能低下、感染等风险。