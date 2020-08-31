新冠肺炎免疫应答男女有别

科技日报北京8月30日电 （记者张梦然）英国《自然》杂志26日发表的一项免疫学研究，概述了男性和女性新冠肺炎患者免疫应答的差异。这些发现或有助于指导采用基于性别的方法来治疗男性和女性患者。

研究已经表明，男性患者的病情严重程度高于女性，但这种差异的根本原因尚不清楚。为了深入了解这一问题，美国耶鲁大学医学院研究团队此次评估了美国耶鲁纽黑文医院收治的98例轻度至中度新冠肺炎确诊患者，这些人年龄在18岁或以上，平均在61岁至64岁之间。

研究团队发现，女性患者比男性患者产生了更强烈和持续的T细胞反应。T细胞是免疫系统的重要组成部分，其作用包括杀死感染的细胞。男性患者不良的T细胞反应与疾病结局较差存在关联。

与健康对照组相比，新冠肺炎患者的先天免疫细胞因子和趋化因子水平较高（这些信号分子参与将免疫细胞募集到炎症部位）。但是，其中一些因子的水平在男性患者中高于女性患者。在女性患者中，较高的先天免疫细胞因子水平与较差的疾病反应有关。

研究结果表明，男性患者可能受益于提高T细胞反应的疗法，而女性患者可能受益于抑制早期先天免疫反应的疗法。尽管如此，研究人员提醒说，他们无法排除其他可能改变男性和女性患者预后不良风险的潜在因素。