专家：对复阳病人不能大意，要进行密切监测

人民网北京5月7日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任、医疗救治专家组成员王贵强表示，对复阳病人不能大意，要进行很好的密切监测。

对于新冠病毒感染肺炎治愈者器官功能受损的问题，王贵强回应表示，首先，新冠肺炎病人有一部分重型和危重症的病例确实会需要很长时间的恢复，基于这点，卫健委发布了相关文件，强调对恢复期病人进行密切监测和随访，尤其在清零过程中，采取的也是“分层救治”原则。比如病人轻型、普通型达到了出院标准，解除隔离标准以后直接居家隔离14天，居家14天的隔离要严格按照要求做，包括要求病人要有单独房间，要戴口罩，不要和家属密切接触等，实际也是防止可能潜在的传播风险。

王贵强表示，对一些重症病人有基础病的，达到出院标准，但是有基础病需要进一步救治的，要到其他有条件的医院进一步治疗。但也有个别的病人很重，动不了，基础病又需要治疗，可以采取就地治疗原则；对重症、危重症的病人，我们强调出院以后一定要密切监测和随访，因为这里有些病人有基础病需要进一步治疗，有一部分可能存在着肺功能逐渐恢复，甚至个别可能会有肺纤维化的发生和发展问题，所以出院以后，我们希望所有病人都要密切监测随访，出院以后2周和4周都要到医院复查，包括查肺功能、胸片、血常规等指标，希望出院后的随访保证这些病人顺利康复。出院后还有一系列康复措施，很多地区也有中医、中药深度介入，参与到病人的康复治疗，也取得了很好的效果。

谈到康复患者“复阳”时，王贵强表示，”复阳”的病人可能用“再检出”更合适，也就是说这种病人没有真正的病毒消失，上呼吸道咽拭子、鼻咽拭子查不到，但是下呼吸道在肺里还有病毒，包括我们做尸检，可以看到死亡的病人也有很多的病毒颗粒，提示新冠病毒感染的情况，病毒存在时间比较长，这和SARS、MERS不一样，这是这个疾病的特点。第二种情况是检测的敏感性还不足够强，现在科技部也在支持提高敏感性检测方法的研发，检测敏感性不是很强的情况下，比如低病毒水平、低病毒载量的时候，上呼吸道标本就可能查不到了。当然还有一种可能，个别病人由于免疫功能比较低下，因为我们知道重症、危重症的老年病人比较多，有基础病，免疫功能是低下的，所以导致持续阳性或者“复阳”，持续阳性的病例也有一部分，尽管不是很多，但是持续阳性也要高度关注的。

王贵强表示，对于“复阳”的病人，第一要隔离，因为是有传染性风险的，尽管传染性可能低一些，但是不能说没有传染性，我们按照有传染性来进行隔离。第二是要密切观察。“对复阳的病人我们不能大意，要进行很好的密切监测。”王贵强说。