“炎症风暴”是新冠肺炎患者由轻症向重症和危重症转换的一个重要节点，也是导致重症和危重症患者死亡的原因之一。患者若发生“炎症风暴”，该如何应对？华中科技大学同济医学院附属同济医院肾内科“护肾队”给出的“解题”方法是：通过血液净化技术清除炎症因子，达到保护脏器、挽救生命的目的。

这支由4名肾内科医生和23名血透专科护士组成、平均年龄只有30岁的队伍，被大家称作“护肾队”。面对“炎症风暴”，他们科学研判，创新方案，采取针对性的治疗手段，让众多患者获得有效治疗。

“我们发现，一些患者感染后大量炎症因子聚集产生‘炎症风暴’，从而导致多器官快速损伤。”同济医院肾内科主任徐钢教授介绍，通过血浆置换等血液净化治疗手段提前干预，可以有效清除这些炎症因子。

“炎症风暴”应做到早预警早干预，同济“护肾队”副队长何凡副教授带领队员对光谷院区所有重症患者都进行了细胞因子和淋巴细胞监测。当患者体内炎症因子达到预警值时，就选择恰当时机介入，有针对性地制定血液净化方案。

一次，“护肾队”为一名74岁的老人完成3次血液净化后，原本呼吸衰竭、已经进入昏迷状态的老人逐渐开始好转，超出正常水平30多倍的炎症因子回到常规范围内。一星期后，老人重症转轻后转院。在随后的两周内，34名患者接受了近百人次血液净化，其中10人已经出院或转至轻症医院。

由于进行血液净化治疗的都是危重症患者，需要提供精细化的护理。以目前“护肾队”的人员配置，一天为10名患者做透析是常态。一名患者使用血液净化机的时间是8至10个小时，而医护人员防护服的使用时限是6小时，所以需要两拨护士接力，才能完成1名患者的血液净化，有的护士甚至一天要进3次ICU。同济医院光谷院区血透中心护士长鄢建军说：“现在就像打阻击战一样，一定要守住阵地。”

“血液透析治疗是挽救患者生命的重要手段。”徐钢教授说，“医务工作者最大的荣誉感来自患者康复。大家士气很高，都鼓足了劲儿要战胜这次疫情。”

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 04 版）