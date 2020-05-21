王贵强：疫情防控不能松懈 应加强感染疾病防控体系建设

人民网北京5月21日电 20日，中华医学会感染病学分会主任委员、北京大学第一医院感染疾病科主任兼肝病中心主任王贵强做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”的专场论坛上，王贵强表示，疫情防控仍不能放松警惕，应对感染疾病，要进一步强化防控体系和诊疗体系建设，提升医院整体救治能力。

“目前我们还是强调外防输入、内防反弹的策略。”王贵强提出，全世界疫情很不乐观，我国防控态势不能放松，新冠病毒传染性非常强，无症状感染者是目前最危险的传染源，及时发现感染者并尽早隔离是非常重要的。建议应该继续强调早发现、早诊断、早隔离、早治疗的“四早”原则，进一步提高病原学检测能力和筛查范围，尽早地发现患者，及时隔离，防止疫情进一步扩散。

传染病始终伴随人类的左右，新冠疫情反映出我国在感染性疾病的诊疗和防控上还存在一些需要解决的问题，这包括传染性和非传染性感染性疾病。对此，王贵强建议，为了更好地防治感染性疾病尤其是突发新发的急性传染病，我们需要进一步强化感染疾病的防控体系和诊疗体系建设，要加强综合医院感染科、院感、临床微生物和公共卫生等相关学科建设，建立协同发展模式，＂平战结合＂提升传染病救治能力。专科医院应该向综合医院发展，成为具有综合救治能力并有专科特色的医院。要进一步加强感染学科人才队伍建设，要有相对应的培养机制和保障机制，让专业人才真正发挥作用。