新冠肺炎“炎症风暴”下降钙素原（PCT）检测

在抗击新冠肺炎疫情这场没有硝烟的战斗中，许许多多的白衣天使走向一线，与病毒直面抗争，还有许多人，在后方默默地支持着战“疫”工作，他们就是检验科医生。何为“炎症风暴”？降钙素原的检测又有什么特别要求？

2020年3月11日（周三）15:00，中山大学附属第三医院检验科主任胡波将进行直播访谈，在线讲解新冠肺炎“炎症风暴”下降钙素原（PCT）检测。访谈将在人民健康APP、人民好医生APP同步推出。

专家简介

胡波，男，教授，主任技师，医学博士，美国北卡州立大学博士后，现任中山大学附属第三医院检验科主任。现任《中华肿瘤防治杂志》青年编委，中国中西医结合学会检验医学专委会肝脏疾病专家委员会副主任委员，中国老年医学会检验医学分会委员，中国中西医结合学会检验专委会委员，中国医学装备协会POCT装备技术分会委员等。

擅长：主要从事临床免疫学检验、基因诊断、肝脏疾病及肿瘤疾病的相关研究。

感冒咳嗽如何区分是细菌感染还是病毒感染？

细菌感染和病毒感染均会导致白细胞和CRP升高，所以临床医生需要把这两者区分出来。目前来讲，降钙素原是一个很好的进行区别的指标。细菌感染的时候，细菌细胞膜的脂多糖会刺激炎症细胞因子产生，从而刺激降钙素原的产生，但是病毒感染的时候，干扰素会大量产生，从而抑制降钙素原产生。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！