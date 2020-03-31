国家卫健委：各国加强合作 构建严密联防联控网络

人民网北京3月31日电 （记者孙博洋）今日，国务院新闻办在湖北武汉举行新闻发布会，中央指导组成员、国家卫生健康委主任马晓伟表示，面对新冠肺炎疫情，迫切需要各国加强合作，凝聚合力，携手构筑最严密的联防联控网络。

马晓伟介绍说，近期我国已向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、委内瑞拉、老挝等国家派遣专家组，提供防疫指导与咨询。向有关国家和地区援助了大量核酸检测试剂盒、抗病毒药物、中药、呼吸机、监护仪等医疗物资和设备，以及医用防护服、口罩等防护用品。建立在线“知识中心”向全球开放，与世界卫生组织举办国际通报会，与一百多个国家和地区举办了40多场远程视频技术交流会议，精准对接，深入交流。

他表示，中方向世界卫生组织捐款2000万美元，支持世界卫生组织协调全球抗击疫情行动，帮助发展中国家提高公共卫生应急能力。